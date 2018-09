Curitiba feita de biscoitos decorados é atração no Mercado Municipal

SMCS

Imagine uma Curitiba inteira feita de deliciosos biscoitos decorados. É assim que a capital está representada na maior maquete de bolachas do Brasil. A inusitada cidade toda em confeitaria artística está exposta para o público, até o dia 23 de setembro, na praça do Setor de Orgânicos do Mercado Municipal. A visitação é gratuita, podendo ser feita no horário de funcionamento do espaço da Prefeitura.

A maquete reúne várias atrações turísticas de Curitiba, como o Jardim Botânico, o Bosque do Alemão, o Parque Tanguá, o Relógio das Flores, a Igreja do Rosário, a Torre Panorâmica, o Passeio Público, a Estação Ferroviária, o Museu Oscar Niemeyer e, é claro, o Mercado Municipal .

Todos os espaços estão representados de um jeito lúdico e colorido, em uma cidade com ruas, portais, estações-tubo, casas, árvores, capivaras, flores, trilhos de trem e pessoas - tudo de biscoitos. A verdadeira obra de arte em pâtisserie foi confeccionada por 32 confeiteiros e cookies designers de Curitiba e também de outras cidades do Brasil.

Congresso

A maquete exposta no Mercado Municipal é uma iniciativa dos organizadores do 2º Congresso Brasileiro de Biscoitos Decorados (CBBD), que ocorre, em Curitiba, nos dias 21 e 22 de setembro. O evento deverá reunir, no Hotel Four Points by Sheraton, no Batel, cerca de quatro mil apaixonados pela arte da confeitaria artística – o dobro da primeira edição, em 2017.

Estão previstos cerca de 20 cursos e aulas-show. Uma atração paralela ao congresso é a Feira Cookie, que terá entrada gratuita e irá reunir cerca de 20 expositores que trarão novidades do segmento de bolachas. Mais informações sobre o evento no site.