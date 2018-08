Curitiba ganha primeira oficina especializada em Ferrari, Lamborghini, Porshe e outros luxuosos

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O mercado dos carros de luxo está em alta em Curitiba e o setor ganha um novo nicho, inédito no Paraná. Nesta semana inaugura a unidade conceito Bana Premium, o primeiro centro automotivo de luxo que atenderá os superesportivos e os veículos multimarcas importados da capital. A nova loja pertence ao grupo Bana, que está prestes a completar 30 anos em Curitiba, e vai oferecer serviços especializados e equipamentos modernos com tecnologia de última geração para atender marcas como Ferrari, Lamborghini, Jaguar, Porshe, Mini e os carros de alto padrão já bastante conhecidos pelos curitibanos, como BMW, Mercedes-Benz, Volvo e Audi.

O novo espaço da marca dedicado aos modelos premium faz parte da estratégia do grupo Bana em ampliar a rede de atendimento no Paraná, que já conta com lojas em Curitiba, na região metropolitana, e em Joinville, em Santa Catarina. A formatação da unidade de luxo surgiu a partir da necessidade do próprio mercado curitibano. “Nosso planejamento estratégico empresarial acompanha o mercado premium, por conta dos nosso próprios clientes, e consideramos uma oportunidade para atender um nicho carente de mão de obra especializada e com mais qualidade”, explica o presidente do grupo, Jair Bana.

A tecnologia que atende os padrões de fábricas destas marcas será um dos diferenciais do novo centro automotivo. A unidade contará com sistema avançado de balanceamento com alta precisão de medições, que garante qualidade no serviço e agilidade na medição e processamento de informações. Outra novidade para Curitiba é o alinhador de direção que mensura via sistema imagem tridimensional do carro completo, de uma única vez. “São tecnologias que garantem, principalmente, agilidade no serviço e qualidade que atendem as expectativas dos clientes, que são extremamente exigentes”, explica o presidente. “É uma revolução para centros automotivos que oferecem expertise encontrada nas fábricas destes modelos”, completa.

Lounge VIP

A unidade de luxo contará com um espaço privativo para os donos dos carrões. O Lounge VIP Bana colocará à disposição do cliente um ambiente de jogos e interação, com simulador de carro de corrida, sala com TVs, poltronas de alto padrão, móveis de design e um coffee bar. Além disso, a unidade realizará o atendimento de 20 a 25 automóveis por dia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h. A unidade também possui um espaço cortesia para guardar os pneus de corrida, por exemplo, que não estão em uso pelos clientes.

O centro automotivo Bana Premium faz parte do padrão Black Cube Pirelli, exigido pela marca italiana de pneus. Parceiros da Pirelli há 30 anos, o grupo Bana foi escolhido para receber a primeira unidade premium da marca europeia no sul do Brasil.

SERVIÇO

Bana Premium

Rua Rocha Pombo, 109, Juvevê, Curitiba (PR)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h

Sábado, das 8h às 13h