Curitiba ganha primeiro Centro Tecnológico de Veículos Híbridos e Elétricos do país

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Com uma infraestrutura inédita e equipamentos exclusivos das áreas de tecnologia e inovação e educação, o Sistema Fiep, por meio do Senai no Paraná, lança o primeiro Centro Tecnológico de Veículos Híbridos e Elétricos do país no próximo dia 9 de outubro, no Campus da Indústria. O lançamento vai acontecer durante o Encontro de Inovação em Eletromobilidade 2018, que trará palestras sobre os desafios para a eletrificação veicular no Brasil, painéis sobre tecnologias disponíveis, pitches (discursos de venda) de startups, exposição e experimentação de veículos elétricos.

Polo da indústria automotiva, o Paraná mostra-se favorável a essa transformação e, neste ano, foi o primeiro estado a implementar uma eletrovia. Em Curitiba, eletropostos também já são realidade para abastecimento de veículos híbridos e carros elétricos. De acordo com Rafael Cury, gerente do Campus da Indústria, o novo Centro vem para acelerar a modernização das indústrias no país e capacitar profissionais por meio de cursos de curta, média e longa duração, além de técnicos, de graduação e pós dentro da área. “Vamos disponibilizar infraestrutura completa para formar profissionais e conectar todas as frentes de atuação tecnológica e de inovação, utilizando tecnologia da informação, de energia, e automotiva, com o apoio do Instituto Senai de Inovação (ISI) em Eletroquímica e Aceleradora Sistema Fiep”, afirma. “O Centro também será um vetor do empreendedorismo inovador de alto impacto, com espaços e serviços para incubação e aceleração de empresas de base tecnológica desenvolvedoras e implementadoras de soluções orientadas à mobilidade inteligente”, explica.

Avanço

Uma pesquisa do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) mostrou que nos últimos dois anos, o Paraná registrou aumento de 146% no número de emplacamentos de carros movidos a eletricidade. No entanto, ainda existe muito o que avançar. Otávio Derenievicki Filho, coordenador de Educação do Sistema Fiep, no Campus da Indústria, explica que as indústrias atualmente carecem de incentivos e pesquisas que tragam tecnologia e realizem formação para o setor. “Com o lançamento do Centro e uma programação de exposições e palestras, queremos promover um dia de relacionamento e engajar cada vez mais as pessoas sobre o assunto, apresentando as empresas que já estão trabalhando com o tema, como é o caso da Copel, Itaipu, Renault e Bosch”, diz.

O evento é aberto ao público e inscrições gratuitas podem ser feitas no site http://www.sistemafiep.org.br/eletromobilidade

Serviço:

Encontro de Inovação em Eletromobilidade 2018 - Lançamento do Centro Tecnológico de Veículos Híbridos e Elétricos

Horário: das 9h às 18h

Local: Campus da Indústria

Data: 9/10

Aberto ao público, inscrições gratuitas podem ser feitas em http://www.sistemafiep.org.br/eletromobilidade