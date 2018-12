Curitiba Jazz Festival apresenta Guinga, norte-americana Grana Louise e mais 17 atrações

Redação Barulho Curitiba

Apesar da dita frieza nos ares e nos costumes, Curitiba suinga há muito tempo. Entre as décadas de 1940 e 1970, a cidade tornou-se a capital nacional do jazz e ouvia os bebops de uma turma da pesada – de Raul de Souza a Geraldo Elias, de Gebran Sabbag à Orquestra Tabajara. Este clima retorna nos dias 15 e 16 de dezembro, com a terceira edição do Curitiba Jazz Festival, que acontece gratuitamente na Praça Afonso Botelho (Praça do Atlético), das 10h às 20h.

