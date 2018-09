Curitiba Motores (CMO)

A Renault do Brasil alcançou a marca de 4 milhões de motores fabricados no Complexo Ayrton Senna, no Paraná. Desse total, cerca de 40% foram exportados. A marca histórica foi celebrada em cerimônia realizada com os cerca de 550 colaboradores da Curitiba Motores. A CMO – como é conhecida – tem capacidade produtiva de 600 mil unidades ao ano e hoje produz os motores 1.0 e 1.6 SCe, que equipam toda a gama de veículos de passeio da Renault no país.

Renault Arkana



A Renault revelou o show car Arkana em estreia mundial no Salão do Automóvel de Moscou. Este cupê-crossover deverá ser comercializado no Brasil. Com design inovador para a categoria é um grande diferencial no altamente competitivo segmento C, o nicho mais dinâmico e competitivo da indústria automobilística, principalmente para os SUV.

O Arkana exibe um design ao mesmo tempo imponente e sedutor. A distância mais elevada do solo, as passagens de roda mais largas e as rodas de 19’’ expressam toda sua robustez e capacidade off-road. Robusto, ele está sempre pronto para enfrentar condições climáticas e de rodagem desafiadoras. A cintura de carroceria mais elevada e a linha de teto do tipo cupê são destacadas pelas molduras laterais cromadas e o teto panorâmico de vidro.

Pneus para clássicos

A Pirelli traz para o Brasil pneus exclusivos para modelos clássicos, carros de alto valor, fabricados há mais de 20 anos, a linha Collezione. A nova família é formada por pneus que respeitam as características originais dos veículos, obedecendo aos atuais padrões de sustentabilidade e segurança com a melhor performance. Durante o processo de desenvolvimento da linha Collezione, os engenheiros da Pirelli utilizaram como base os mesmos parâmetros criados pelos projetistas da época, para assegurar a configuração original de cada carro. Os desenhos das bandas de rodagem são os mesmos dos produtos originais, mas com tecnologias e compostos de última geração, proporcionando o máximo em segurança e performance.