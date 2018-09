Curitiba pode resgatar bondinho sobre trilhos no Centro da cidade

Redação Bem Paraná

Curitiba pode ter um bondinho circulando pelo Centro da cidade em breve. "Eu encomendei ao IPPUC e à URBS um projeto de revitalização do bonde modelo Birney, sobrevivente do século XX. Os bondes Birney circularam em Curitiba entre 1931 a 1952 e hoje está aos cuidados da URBS. A ideia é uma linha onde o bonde circule no centro histórico curitibano, através de trilhos. Vamos trabalhar para buscar patrocínio para este veículo do passado ser movido à energia da inovação, à energia alternativa, como a solar", disse o prefeito Rafael Greca em sua página no Facebook

Segundo o prefeito, o projeto faz parte do programa Rosto da Cidade. A ideia é recuperar um bonde Birney original do século 20, que circulou pela capital. De acordo com Greca, o projeto de revitalização do modelo já foi encomendado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e à Urbs na última terça (25).

Estiveram presentes na reunião que debateu a volta do bondinho: Ana Cristina de Castro, presidente da Fundação Cultural de Curitiba; Ogeny Maia, diretor da URBS; Marcelo Sutil, coordenador de pesquisa histórica na Fundação Cultural de Curitiba; e o professor de história Glen Marques Jordão, levou a Greca documentos e material sobre o bonde Birney.