Curitiba pode ter dois dias seguidos com formação de geada

Mario Akira

A massa de ar frio segue presente no Paraná desde o início desta semana. Com isto há previsão novamente de temperaturas baixas e risco para formação de geadas em algumas áreas do Estado entre o fim da madrugada e começo da manhã de quarta-feira (11). Em comparação à previsão de geada da terça-feira (10), a área atingida é bem maior, e abrange desde o Oeste até parte do Norte Pioneiro, passando pelo Centro-Sul e Grande Curitiba, inclusive a Capital.

Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), ainda deve haver condições para o fenômeno na quinta (12) também na Capital e na sexta-feira (13) em áreas isoladas.

Em Curitiba, as temperaturas mínimas nos próximos dias ficam entre 4ºC nesta quarta e 3ºC na sexta-feira. As máximas não passam dos 15ºC.

Mas, a partir do sábado, as marcas começam a subir gradativamente e na próxima semana a previsão é de temperaturas mais elevadas e até um pouco de calor durante a tarde.

Acolhimento

Na terça a temperatura na Capital chegou a 4°C. Foi a primeira noite de inverno rigoroso de julho. Com isso, a Fundação de Ação Social (FAS) intensificou o busca por pessoas em situação de rua que necessitavam de abrigo. De 150 pessoas abordadas na noite de segunda-feira, 86 aceitaram o acolhimento. A ação da FAs é intensificada sempre que as temperaturas caem para 9ºC ou menos.

Quem optou por passar a noite fora das ruas foi levado para as casas de passagem Jardim Botânico, Rebouças, Bairro Novo ou Plínio Tourinho.