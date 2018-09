Curitiba presta homenagem a Ferrugem, vencedor do Festival de Gramado

Mario Akira

A Cinemateca de Curitiba exibiu, na segunda-feira (17/9), sessão especial do filme Ferrugem, vencedor do Festival de Gramado deste ano. Produzido em Curitiba, o filme ganhou o Kikito de Ouro 2018, o principal prêmio da mostra, e levou ainda os troféus de Desenho de Som e Roteiro.

A apresentação, com a presença do diretor Aly Muritiba e do prefeito Rafael Greca, reuniu atores e equipe da produção e estudantes de turmas da Educação de Jovens e Adultos da Escola Municipal Papa João XXIII.

“Eu quis fazer essa apresentação para que a cidade reconhecesse o talento dos seus artistas. Vejo com entusiasmo a ideia de uma indústria de cinema e um trabalho para a cultura audiovisual", disse Greca. "A cultura do século 21 é visual, iconográfica. Ela abandona o suporte das letras para se refugiar essencialmente na imagem. Então o cinema é muito importante e a economia criativa gerada por ele é um fator de inovação e renovação das estruturas culturais da cidade”, disse Greca.

O prefeito também falou sobre os investimentos da Prefeitura na cultura audiovisual, como a construção do Cine Passeio, em obras na Rua Riachuelo, no São Francisco.

O diretor baiano Aly Muritiba contou que Ferrugem é um filme 100% produzido por empresas curitibanas e uma produção, de baixo orçamento, ja exibida em mais de 20 países. "Estamos rodando o mundo e levando o nome de Curitiba e do Estado para outros lugares. Estamos falando de arte, mas estamos falando também de geração de renda, de emprego, de fomento a pequenas e médias empresas”, disse o cineasta. “É importante que se olhe o audiovisual não apenas como forma de arte, mas também como uma cadeia produtiva e econômica e geradora de valores materiais”, completou.

Temática contemporânea

Ferrugem está sendo exibido no Cine Guarani e na Cinemateca, salas da Prefeitura, além de cinemas dos shoppings Crystal, Novo Batel, Jardim das Américas e Água Verde. O longa-metragem aborda os temas cyberbullying e porn revenge, contando a história de uma jovem que tem a vida transformada após a divulgação de um vídeo íntimo compartilhado nas redes sociais.

O roteiro foi escrito por Aly Muritiba em parceria com Jessica Candal. Ferrugem estreou no Festival Sundance de Cinema em janeiro e traz no elenco Tiffanny Dopke, Giovanni de Lorenzi, Enrique Díaz, Clarissa Kiste, Dudah Azevedo e Pedro Inoue;

Presenças

Participaram do evento a presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro; a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila; o produtor Antônio Júnior; o desenhista de som Ale Rogoski; a atriz protagonista, Tifanny Dopke, e a coadjuvante Nathalia Garcia; e a coordenadora da Cinemateca, Valéria Teixeira.