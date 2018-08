Curitiba recebe 2º Curitibim - Mostra Nacional de Música para Crianças

Da redação

A música brasileira infantil entra em evidência com a apresentação do 2˚ Curitibim – Mostra Nacional de Música para Crianças, que acontece dia 26 de agosto, no Guairinha. Desenvolvido pela Parabolé Educação e Cultura, o evento partiu da seleção de artistas que se inscreveram para concorrer a uma das cinco vagas que foram abertas. Sob curadoria de Milton Karam e Rosy Greca, os selecionados agora apresentam seus trabalhos em uma oportunidade ímpar de divulgar produções criativas, autorais e independentes destinadas à criança no Brasil.

Do estado de São Paulo vem os grupos Badulaque, Tiquequê e a dupla Márcio Coelho e Ana Favaretto; do Rio de Janeiro o grupo Cria e do Paraná o Grupo Dois é Bom. Todos se destacaram nos três critérios de avaliação da curadoria: aspecto literário e musical da canção; intepretação vocal; e forma da comunicação com a criança. Agora,

crianças e adultos poderão conferir de perto duas músicas de cada grupo em um show marcado pela originalidade poética e sonora das canções.

Serviço

Curitibim – Mostra Nacional de Música para Crianças

Quando: Dia 26 de agosto, às 16h

Onde: Auditório Salvador de Ferrante - Guairinha

Classificação: Livre

Quanto: R$15,00 (quinze reais). 50% de desconto Cartão do Assinante Gazeta do Povo, Projeto Criança na Plateia, Projeto Muralzinho de Ideias, colaboradores do Parabolé Educação e Cultura, até dois ingressos por cartão/carteirinha. Descontos não cumulativos com outros benefícios previstos em lei. Taxa administrativa R$6,00 (seis reais).

