Curitiba recebe 2º Festival Internacional de Percussão

Curitiba recebe, a partir de hoje, a segunda edição do Festival Internacional de Percussão, o FIP Curitiba. Ao longo de 7 dias, o público terá acesso a palestras, masterclasses, oficinas e shows ligados à música e ao universo da percussão. Os concertos acontecem no Teatro Londrina (Memorial de Curitiba).

O 2º FIP Curitiba é uma ação cultural que objetiva levar à cidade, um festival de música singular, absolutamente representativo para o Sul do Brasil, seguindo o formato de importantes festivais de música do mundo. O Festival mescla em suas atividades o ensino, a performance, a pesquisa e a formação de plateia.

A segunda edição do FIP Curitiba, conta com uma programação composta por importantes músicos do mundo, a fim de exibir um recorte do panorama mundial da música, através da percussão.

O palco do Teatro Londrina receberá todos os dias, a partir das 19h30, concertos com músicos exponenciais: hoje, o Festival apresenta o Duo Desvio. Os cursos, palestras e masterclasses acontecem no Conservatório de Música Popular Brasileira e no Teatro Londrina e são regidos por músicos que integram a programação do FIP e instrumentistas convidadosda cidade. A entrada para as ações formativas é gratuita.

O FIP também promove, a fim de descentralizar suas ações, seis concertos e duas oficinas nas regionais de Curitiba, espalhando música por toda a cidade. Os concertos serão feitos pelo grupo Lapercutório Coletivo, formado por importantes percussionistas curitibanos ,e as oficinas serão ministradas por Denis Mariano e Carlos Ferraz.

Nesta edição, o Festival Internacional de Percussão de Curitiba, pretende alargar questões sobre a percussão e espalhar a todos os públicos música de qualidade, com acesso popular.

Este Projeto, uma idealização de Vina Lacerda com produção de Design Próprio, é realizado com o Programa de Apoio e Incentivo à Cultura – Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura de Curitiba.

Programação

Duo Desvio

16/07, às 19h30 no Teatro Londrina (rua Claudino dos Santos - s/nº - Memorial de Curitiba, PR). Ingressos R$ 2 (inteira) R$ 1 (meia)

Pandeirada Brasileira

17/07, às 19h30 no Teatro Londrina (rua Claudino dos Santos - s/n - Memorial de Curitiba, PR). Ingressos R$ 2 (inteira) R$ 1 (meia)

Concerto Um2UO

18/07, às 19h30 no Teatro Londrina (rua Claudino dos Santos - s/n - Memorial de Curitiba, PR). Ingressos R$ 2 (inteira) R$ 1 (meia)

Duo Clavis

19/07, às 19h30 no Teatro Londrina (rua Claudino dos Santos - s/n - Memorial de Curitiba, PR). Ingressos R$ 2 (inteira) R$ 1 (meia)

Ensemble de Percusión de Fundación Cultural Patagonia (Argentina)

20/07, às 19h30 no Teatro Londrina (rua Claudino dos Santos - s/n - Memorial de Curitiba, PR). Ingressos R$ 2 (inteira) R$ 1 (meia)

Hands On`Semble - Randy Gloss E Austin Wrinkle (EUA)

21/07, às 19h30 no Teatro Londrina (rua Claudino dos Santos - s/n - Memorial de Curitiba). Ingressos R$ 2 (inteira) R$ 1 (meia)

Concerto Mano a Mano Trio

22/07, às 12h00 – Teatro Londrina (Rua Claudino dos Santos, s/n, Memorial de Curitiba) entrada R$ 2 (inteira) R$ 1 (meia)

Ações Formativas e Atividades Paralelas no www.bemparana.com.br

16/07/2018

Workshop Marcos Suzano, às 10h00 no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

Workshop Caíto Marcondes, às 14h30 no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

17/07/2018

Workshop Duo Desvio,às 10h00, no Teatro Londrina (Rua Claudino dos Santos s/nº). Entrada Franca

Concerto com o grupo de percussão Lapercutório Coletivo,às 14h30, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

Palestra Luciano Candemil, às 17h00, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

18/07/2018

Palestra Aglaê Frigeri, 10h, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

Palestra Jorge Fálcon (ARG/BR), 14h30, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

Workshop Marcello Casagrande, 17h00, no Teatro Londrina (Rua Claudino dos Santos, s/n, Memorial de Curitiba). Entrada Franca

19/07/ 2018

Workshop Angel Frette (ARG) 10h00, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca – CMPB

Mesa Redonda“O choro no CMPB” com Sérgio Albach, Ana Paula Peters e Lucas Mello, 14h30, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

Roda de Choro, 17h00, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca – CMPB

20/07/2018

WorkshopEnsemble de Percusión de Fundación Patagônia (ARG), 10h, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66. Entrada Franca

Workshop Hands On`Semble (USA) - Randy Gloss e Austin Wrinkle (USA),14h30,no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

21/07/2018

Roda de Pandeiro com Vina Lacerda, 11h, no Conservatório de Música Popular Brasileira (R. Mateus Leme, 66). Entrada Franca

Oficina Coletivo Nós em Traço “Corpo com som”(atividade para crianças) 16h, Memorial de Curitiba (rua Claudino dos Santos s/nº). Entrada Franca

22/07/2018

Concerto Curimba Treme Terra, 11h00, no Memorial de Curitiba (rua Claudino dos Santos s/nº). Entrada Franca

Encerramento do Festival - Sarau do Julião Boêmio, 14:30 – Espaço Carmela (Rua Dr. Claudino dos Santos 72). Entrada R$10,00