Curitiba recebe a arte circense do tradicional Tihany

Da redação

O circo Tihany Spectacular traz a Curitiba o espetáculo “AbraKdabra”, com o seu tão esperado show de ilusionismo, em curta temporada. A estreia na cidade acontecerá amanhã (20), em uma localização privilegiada – ao lado do antigo Estádio do Pinheirão, com estacionamento para cerca de 900 veículos. O espetáculo é patrocinado pela SulAmerica, com apoio do Açúcar Guarani.

Criador de um novo conceito estético dentro do circo, com elevados níveis de elegância, plasticidade e beleza, sempre em busca de modernizar esta arte milenar, Tihany reúne o melhor da dança, acrobacia, comicidade e ilusionismo, incorporando elementos tecnológicos nunca antes vistos sob uma lona. As apresentações acontecerão de terça a quinta às 20h; sextas e sábados às 16h30 e 20 horas; e domingos e feriados às 14h, 16h30 e 20 horas.

Em 64 anos de Circo Tihany, pela primeira vez o espetáculo traz um cômico brasileiro entre os seus números. Rodrigo Garcia, consagrado como um dos melhores do mundo em sua categoria, integra o staff artístico durante a temporada em Curitiba. Outra surpresa é a estreia de novas produções coreográficas, com alguns atos renovados, mas com o mesmo glamour e luxo que são marcas características do espetáculo.

Tradição

Terceiro maior circo do mundo e o maior da América Latina, com mais de 60 anos de atividades e 100 milhões de espectadores, o Tihany Spectacular realizou apresentações em cerca de 600 cidades espalhadas por 50 países no mundo. Fundado em 1954, em Jacareí (SP), pelo imigrante húngaro Franz Czeisler, conhecido como Tihany, sempre aliou a arte tradicional à tecnologia, conquistando públicos de todas as idades e de diferentes classes sociais.

Na atualidade, é um dos poucos espetáculos que une técnicas circenses, music hall e atos impressionantes de mágica, dignos dos melhores cassinos de Las Vegas.A magia é o ponto alto do espetáculo. No Tihany, pode-se voar. O ilusionista faz o espectador acreditar no teletransporte. É possível apreciar um autêntico Rolls-Royce e presenciar o desaparecimento de motocicletas e de 40 artistas diante dos olhos dos espectadores e o surgimento mágico, em apenas três segundos, de um helicóptero no centro do palco.

O ilusionista oficial do circo é Richard Massone, herdeiro artístico de Franz Czeisler e também atual diretor geral do circo. Foi contratado há mais de 30 anos para serbackup do mágico Tihany, com quem aprendeu os números de magias e ilusionismo. “O ilusionismo é uma das principais atrações do espetáculo em que tudo é possível, desde a aparição de um helicóptero até a levitação de assistentes. É um grande show que só podemos ver em Las Vegas”. Participa também do espetáculo o ilusionista Romano Garcia, que há 14 anos está no Tihany e é sucessor de Richard Massone.

Considerado um dos mais famosos ilusionistas de todos os tempos, Tihany foi consagrado como o Mago dos Magos. Entre tantos títulos, foi nomeado Embaixador Mundial do Circo, outorgado pela família Real de Mônaco; Doutor Honoris Causa pela Universidad Mesoamericana de Puebla, no México; e presidente do júri honorário do Internacional Circus Festival of Budapest, na Hungria.

Em 18 atos originais, Tihany Spectacular fará o público viver uma nova experiência, despertando a capacidade de sonhar. Visto em mais de 50 países, o espetáculo reúne 50 artistas internacionais vindos de países como Rússia, China, Mongólia, França, Inglaterra, Moldávia, Bulgária, México, Estados Unidos e Ucrânia, entre outros, e multipremiados nos melhores festivais mundiais de circo como os de Monte Carlo, Paris, China e Moscou.

O show AbraKdabra, que iniciou sua turnê na cidade de Las Vegas, obteve êxito de público e crítica em toda a América Latina e retornou ao Brasil após temporada nas principais cidades de Paraguai, Uruguai e Argentina, com realização e produção da D’Color Produções Culturais.

As apresentações são realizadas em terreno de 14 mil metros quadrados, que conta com quatro tendas e capacidade para receber, na plateia, quase 2000 pessoas sentadas em um ambiente confortável e com ar condicionado. O show tem 2h20 de duração, com staff composto por 123 profissionais de 25 nacionalidades.

A estrutura

Em Tihany Spectacular, um palco de 900m² substitui o tradicional picadeiro e nove cenários temáticos dão um toque especial ao show. O piso, forrado com tapete ao estilo das casas de shows e cassinos de Las Vegas, e as cadeiras revestidas com veludo vermelho transformam a lona em um castelo mágico. O circo conta com nove acessos para o público e total acessibilidade para pessoas com necessidades especiais. Há, também, um lobby bar para recepcionar o público com seus imponentes lustres suspensos, tipo chandeliers, piso italiano e poltronas aveludadas. Toda estrutura é transportada em 40 carretas e 28 trailers moradia.

SERVIÇO

Circo Tihany Spectacular– AbraKdabra

Onde: Av. Victor Ferreira do Amaral, 2.170, Tarumã, Curitiba/PR – ao lado do antigo Estádio do Pinheirão

Quando: Estreia nesta sexta-feira (20), às 20h. Temporada de 20 de julho a 20 de setembro. De terça à quinta, às 20h; sextas e sábados, às 16h30h e 20h; domingos e feriados, às 14h, 16h30 e 20h

Quanto: De R$ 50 (plateia geral) a R$ 150 (plateia premium frontal numerada), com valores intermediários dependendo do setor

Venda de ingressos: Nas bilheterias do circo, de segunda a domingo, de 10h até 30 minutos depois do início do último espetáculo e pelos siteswww.circotihany.com.br/ingressos e www.eventim.com.br