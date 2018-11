Curitiba recebe a Fender Week, uma imersão no mundo icônico das guitarras

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O selo musical Red Records e o Hard Rock Cafe Curitiba trazem aos curitibanos fãs de rock n roll a oportunidade única de conhecer uma das mais importantes marcas de guitarras, contrabaixos e amplificadores do mundo, a Fender Musical Instruments Corporation. A Fender Week, evento que já passou por cidades como Recife, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Londrina e Florianópolis, chega à capital paranaense no dia 21 novembro e vai até 1º de dezembro, com programações no Hard Rock Café e na The One Harley-Davidson Curitiba.

