Curitiba recebe a Imagem Peregrina de Nossa Senhora

Da Redação Bem Paraná

Desde esta quarta-feira (3) está em Curitiba a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida. Réplica oficial, vinda diretamente do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, localizado na cidade de Aparecida, estado de São Paulo, a imagem permanecerá na Capital paranaense até o dia 12 de outubro, dia consagrado à Padroeira do Brasil. O Santuário Nossa Senhora de Guadalupe abrigará a imagem enquanto estiver em Curitiba.

A imagem peregrina foi apresentada à comunidade em Santa Missa no final da manhã. Diariamente, até o dia 11 de outubro, será rezado o Terço Mariano, no próprio Santuário.

Entre as atividades envolvendo a Imagem, ainda está uma missa campal, celebrada pelo padre Reginaldo Manzotti em louvor à Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, a partir das 14 horas, no Parque Cambuí, bairro Fazendinha. Neste dia, a Imagem Peregrina sairá do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em carro do Corpo de Bombeiros, até o local da Santa Missa, acompanhada de uma carreata de fiéis.

Arquidiocese

A programação para o dia da Padroeira começou na terça-feira com o Novenário a Nossa Senhora aberto em Pinhais. O novenário segue até o dia 12. Neste sábado, haverá procissão luminosa às 18h45 saindo da Igreja Matriz, seguida de missa. Dia 12, haverá Laudes às 9 horas e Santa Missa às 9h30, seguida de carreata e queima de fogos. Após a carreata, haverá almoço dos devotos.