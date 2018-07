Curitiba recebe ação do Movimento da Fertilidade neste sábado no Parque Barigui

Da Redação Bem Paraná

Neste sábado (28), Curitiba vai receber o Movimento da Fertilidade, evento inédito e gratuito que será realizado no Parque Barigui. Promovida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), a ação visa conscientizar jovens sobre a importância de preservar a fertilidade natural e as limitações do sistema reprodutivo. Durante a manhã, das 8 às 11 horas, o Movimento da Fertilidade vai promover ações voltadas para a saúde, entre elas atividades esportivas e recreativas, orientação nutricional, quick massagem e um bate-papo com especialistas que vão focar em hábitos de vida saudáveis e alternativas existentes para preservar a saúde reprodutiva.