Curitiba recebe competição de carros 4x4 em circuito fechado

O Extreme Trophy Brasil é uma das principais atrações confirmadas para o MS Trade Show, o novo formato do Motor Show Curitiba, o Maior Parque de Diversões a Motor do Brasil, que acontece entre os dias 03 e 05 de agosto no USINA CINCO (1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-300) em Curitiba. O Extreme Trophy é uma competição para carros 4x4 contra o tempo em circuito fechado, com obstáculos, que conta com a participação de jeeps e carros off road de extrema potência e força. Um desafio de agilidade com obstáculos alucinantes. A pista é composta por 12 obstáculos em terreno de terra com muita lama e adrenalina. O desafio é composto por 3 categorias (divididas por tamanho de pneu): STOCK 33 até 37,9 polegadas; PRO 38 a 42 polegadas; EXTREME acima de 42,1 polegadas. O percurso exige muita habilidade, experiência e técnica aprimorada dos pilotos, pois vence aquele que percorre o circuito em menor tempo, ou seja, o tempo e a técnica do piloto fazem a diferença. O público acompanha tudo isso de muito perto, pois as manobras para superar os obstáculos proporcionam imagens impressionantes.

Sobre o Extreme Trophy Brasil

O Extreme Trophy Brasil foi criado em 2013 por pelos seus idealizadores Odilon Cunha Jr. e Werner Maia para levar para dentro das pistas, pilotos e carros off road de todos os portes. Em 2014 Vanessa Riva e Paulo Figueiredo somam a expertise de comunicação a equipe e neste momento nasceu a marca principal: O CAVERÃO. Além de levar o entretenimento e o mundo off road para pessoas que aderiram fortemente ao longo dos anos, a família off road cresceu. Além da família, que se fortalecem dentro das pistas, o Extreme Trophy conta com seguidores nos eventos e nas redes sociais. Foram mais de 80 carros diferentes e muitas duplas ao longo destes 5 anos. No MS Trade Show será realizada a 10ª edição do Desafio Extreme Trophy Brasil, o DESAFIO 4x4 MAIS CASCA GROSSA DO BRASIL! A premiação será de R$1.000,00 para o primeiro lugar de cada categoria (Categorias STOCK, PRO e EXTREME). Mais informações: https://www.facebook.com/ExtremeTrophyBrasil. Inscrições pelo site: https://www.sympla.com.br/extreme-trophy-brasil---ms-trade-show__292621.

Programação Extreme Trophy Brasil no MS TRADE SHOW Curitiba

- Treino Livre Sexta (03/08) das 10h às 12h

- Treino Livre Sexta (03/08) das 19h às 21h

- Competição Sábado (04/08) início as 13:30 às 17:30h das 18:30 às 22:30h

- Competição Domingo (05/08) 12h às 16h

O MS Trade Show acontece nos dias 03, 04 e 05 de agosto no USINA CINCO em Curitiba

O MS Trade Show promete reunir milhares de apaixonados pelo universo a motor proporcionando ambiente favorável para a geração de negócios. O evento visa reunir em Curitiba grandes nomes da customização automotiva, assim como preparadores, construtores e pessoas de destaque nos segmentos custom, performance e acessórios. O evento é direcionado para o mercado B2B e B2C, onde lançamentos e novidades destes segmentos irão levar muita informação para o público visitante. O evento conecta o mundo dos negócios com palestras, workshops, geração de negócios, público selecionado e por outro lado, mas também com o público-alvo, entretenimento, lazer, shows, exposição de carros clássicos, antigos, customizados, restaurados, além de tudo que envolve o mundo do universo a motor. A edição do MS Trade Show busca sua consolidação nos próximos anos como a principal feira de negócios do setor de produtos e serviços nos segmentos custom, performance e acessórios automotivos, tendo na sua linguagem e formato o grande diferencial de aproximação do público-alvo.

Uma das principais novidades é que o evento será realizado em uma área próximo ao centro de Curitiba com mais de 60 mil m2, amplo estacionamento, 5 pavilhões cobertos, salas individuais para palestras, área de lazer e gastronomia. Entre as atrações estão o International Hot Rod Show & Encontro Muscle Cars, Kustom Kulture Forever, Extreme Trophy Brasil, Shows, apresentações e atividades artísticas, Gastronomia, Entretenimento, Gincana Interclubes Motor Show, Feira de produtos e serviços do universo a motor, Mobiliários e produtos colecionáveis, Barbearia, Tattoo e esmalteria, Lounge Kombination Experience, Área Kids, e muito mais.

Um dos principais diferenciais do MS Trade Show é o Business Day, um dia especialmente voltado a apresentação de empresas, seus produtos e serviços para milhares de pessoas. Uma verdadeira feira comercial com estandes e palestras técnicas, gerando negócios e fomentando os segmentos de acessórios, performance e customização de veículos. Para mais informações acesse www.omotorshow.com.br ou https://www.facebook.com/oMotorShow.

INGRESSOS À VENDA

À venda pelo site www.omotorshow.com.br com lote promocional no menu COMPRE SEU INGRESSO. A entrada é franca somente para crianças até 12 anos completos e pilotos filiados à Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) mediante apresentação de cédula desportiva exercícios 2017/2018.

VALORES LOTE PROMOCIONAL (acesso único e por dia)

R$ 20,00 – Sábado – 04/Agosto; R$ 30,00 – Domingo – 05/Agosto

CREDENCIAIS (acesso único todos os dias 03, 04 e 05 Agosto) - R$ 50,00 – individual

O MOTOR SHOW

O Motor Show é um parque de diversões a motor que reúne atrações e atividades que proporcionam uma experiência única na vida de milhares de pessoas que participam deste grande show, sejam elas atraídas pelo lazer e entretenimento diferenciados, ou como, para a geração de relacionamentos e negócios (o famoso Networking). Idealizado para se tornar um evento itinerante, O Motor Show pode sofrer adequação ao seu formato de acordo com a região que será realizado, porém, preservando sempre a sua proposta de fomentação e desenvolvimento econômico das cidades por onde passa, seja através da movimentação do turismo na sua cidade sede, assim como também, da expansão do mercado de produtos e serviços impactados diretamente pelo evento.

O Motor Show tem na sua essência a paixão pelo universo a motor e a valorização dos mais variados projetos de customização, sejam eles destinados a locomoção via céu, terra e/ou na água, e claro, possuindo 2, 3 ou 4 rodas. Saiba mais em www.omotorshow.com.br.

MS TRADE SHOW – Edição 2018 d’O Motor Show Curitiba

Local: USINA CINCO (1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-300)

Quando? 03, 04 e 05 de agosto (sexta, sábado e domingo)

03/agosto (sexta) – das 14h às 18h – Business Day (exclusivo para convidados e IMPRENSA - atendimento e captação de imagens)

03/agosto (sexta) – das 18h às 23h – Acesso visitante - Entretenimento, Exposições, música

04/agosto (sábado) - das 10h às 23h – Acesso visitante - Entretenimento, Exposições, Extreme Trophy Brasil, música

04/agosto (sábado) - das 14h às 23h – Entretenimento, Exposições, Extreme Trophy Brasil, música

05/agosto (domingo) - das 09h às 18h - Acesso visitante - Entretenimento, Exposições, Extreme Trophy Brasil, música

Ingressos à venda pelo site www.omotorshow.com.br no menu COMPRE SEU INGRESSO.

Mais informações: www.omotorshow.com.br

Facebook.com/omotorshow

Instagram.com/o_motorshow

Mais informações: [email protected]

Patrocínio: Injepro

Apoio: Só Carrão, Hard Rock Cafe Curitiba, Extreme Trophy Brasil, FBVA (Federação Brasileira de Veículos Antigos)

Realização: Associação Veículos Históricos

Próximas edições - LONDRINA, FOZ E DO IGUAÇU e BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Ainda neste ano de 2018, a cidade de Londrina, no Paraná, receberá a 3ª edição do Motor Show Londrina entre os dias 01 e 03 de novembro no Autódromo Internacional Ayrton Senna (Av. Henrique Mansano, 777, Jardim Alpes, Londrina/PR). Outra novidade é a 1ª edição do Motor Show International entre os dias 07 a 09 de dezembro no Mabu Thermas Grand Resort (Av. Das Cataratas, 3175, Vila Yolanda, Foz do Iguaçu/PR).

E já para início de 2019, Balneário Camboriú, em Santa Catarina, receberá a 2ª edição do Motor Show Summer Fest entre os dias 22 e 24 de março no Speedway Music Park (Rua José Francisco Corrêa 900 - Nova Esperança, Balneário Camboriú - SC, 88336-140).