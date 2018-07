Curitiba recebe curso de capacitação para identificar e evitar as fake news

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As notícias falsas, popularmente conhecidas por “fake news”, e a forma como são difundidas nas redes sociais é um assunto preocupante. Em um ano eleitoral, a gravidade deste fenômeno aumenta. Pensando nisso, a Unisociesc promove em Curitiba nesta quinta-feira (19), às 19h30, o workshop gratuito “Como não ser enganado por fake news” e integra o ciclo de palestras simultâneas e gratuitas, programadas no I Ciclo de Capacitação Profissional - CICAP.

O jornalista Guilherme Rivaroli, âncora de televisão com 20 anos de experiência, apresentará características comuns às notícias falsas e dicas de como não cair nelas, especialmente no meio online. Uma pesquisa recente realizada pela empresa DNPontocom aponta adolescentes e jovens nativos digitais como os que mais compartilham notícias falsas e que formam suas opiniões com base somente em títulos e imagens das notícias.

Na pauta nacional, o 13º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, realizado pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, em junho deste ano, o assunto motivou o lançamento do Comprova - a união de 24 veículos de imprensa brasileiros para investigar informações falsas no período das eleições. A iniciativa foi inspirada no CrossCheck, projeto realizado durante a campanha eleitoral presidencial na França, em maio de 2017.

A Unisociesc está alinhada com os principais veículos de imprensa nacional e promove ações por meio de eventos e palestras para levar à comunidade mais informação e educação. O CICAP é gratuito, aberto para toda a comunidade e os participantes receberão certificado. A lista completa dos cursos e as inscrições estão disponíveis no link e as vagas são limitadas.

https://www.sympla.com.br/cicap---ciclo-de-capacitacao-profisisonal__320443