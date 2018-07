Curitiba recebe debate sobre educação

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Os avanços tecnológicos e as novas gerações - tanto de pais, quanto de alunos - trouxeram para dentro das escolas a necessidade urgente de acompanhar as mudanças. Especialistas questionam e reavaliam o papel das escolas e dos docentes. "Quando se trata de educar e mediar o conhecimento, não se pode permanecer no mesmo ponto de antes. É preciso refletir, conhecer e discutir para avançar rumo ao futuro", afirma a diretora pedagógica da Editora Positivo, Acedriana Vicente Sandi.

Para transformar o debate de ideias no caminho mais próximo para tais avanços, acontece em Curitiba o evento "Um Dia Positivo", na segunda-feira, dia 23 de julho. Promovido pelo Sistema Positivo de Ensino, o encontro pretende reunir 100 gestores e 800 professores de escolas da região. Para Acedriana, “é preciso ir muito além de oferecer um ensino associado às novas tecnologias. Devemos estar aptos a preparar o aluno não apenas para a aprendizagem das disciplinas, mas para trabalhar conteúdos que lhe sejam significativos e façam parte da sua realidade”.

O encontro acontece em dois locais, simultaneamente - com conteúdos voltados a gestores das escolas e professores, separadamente. Na programação, o educador e consultor Leandro Henrique de Souza fala sobre os pontos chaves que precisam ser considerados nesse processo de mudança e adaptação: tecnologia, novas gerações, as novidades no mercado de trabalho e as competências que precisam ser ensinadas para a formação dos novos profissionais.

O professor e neurocientista Pedro Calabrez fala sobre liderança. Durante a palestra, ele destaca que a liderança capaz de promover confiança, cooperação e engajamento é a base do sucesso econômico das nações. “Os estudos em ciência econômica demonstram uma forte associação estatística entre confiança - entre os cidadãos do país - e PIB per capita das nações. Ou seja, países onde os cidadãos confiam uns nos outros tendem a ser mais ricos”, afirma Calabrez. Também estão previstas palestras com o gerente de marketing da Editora Positivo, Fabricio Almada, sobre o processo de escolha da escola pelos pais, com o juiz e autor da Reforma Trabalhista, Marlos Melek, sobre a nova lei trabalhista na prática e com o coordenador e professor de programas de MBA da Universidade Positivo nas áreas Tributária, Contabilidade e Controladoria, Marco Aurélio Pitta sobre os principais passos para o sucesso financeiro de uma escola privada.

Enquanto os gestores assistem às palestras, os professores participam do programa de cursos. O tema deste ano é “A educação mudou. As aulas, também.” "As mudanças propostas pela nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC) vão permitir ao estudante desenvolver o senso crítico para assimilar melhor o conteúdo e a realidade ao seu redor, além da conquista de maior autonomia", afirma Acedriana. O programa de cursos do Sistema Positivo de Ensino reflete essas mudanças e propõe aos professores diferentes possibilidades, visando o aprimoramento contínuo dos docentes para o enfrentamento das mudanças em sala de aula. São 5.800 horas de cursos presenciais que orientam os professores nas práticas escolares, a fim de potencializar o ensino e a aprendizagem.

Além de Curitiba, estão previstas outras edições do “Um Dia Positivo!” em Salvador (BA), São Paulo (SP), Manaus (AM), Belém (PA) e Ribeirão Preto (SP). Em 2018, o evento já aconteceu em Brasília (DF), Cuiabá (MT), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS). O Sistema Positivo de Ensino é o maior e mais tradicional sistema voltado ao ensino particular no Brasil. Presente em 1.890 escolas e atendendo mais de 500 mil alunos em 950 municípios do território nacional, o Sistema Positivo de Ensino está presente em 285 escolas do Paraná, atendendo mais de 77 mil alunos do Estado. Na capital, são 67 escolas conveniadas e mais de 14 mil alunos atendidos.

Serviço

Evento: Um Dia Positivo! Curitiba

Data: 23/07, das 8h30 às 18h

Onde: Hotel Rayon - Avenida Visconde de Nacar, 1424 Centro Curitiba - PR

Informações e inscrições: [email protected]