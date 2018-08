Curitiba recebe Festival Internacional de Dança Contemporânea

O Festival Internacional Dança em Trânsito chega a Curitiba pela primeira vez hoje e amanhã O evento que em 2018 circula por nove cidades brasileiras e Paris terá artistas e companhias de renome para apresentações no Guairinha.

Os destaques da programação acontecem no Guairinha, sempre às 20h30. Hoje, a companhia francesa de dança CFB Christian and François Ben Aïm, apresenta Valse Em Trois Temps – Solo, convidando o público ao questionamento quanto às noções de abstração e fluidez do corpo no espaço.

A companhia francesa Grupo Tápias, fecha a programação na quinta-feira,16/8, com o espetáculo Dobras. Nesta coreografia, Flávia Tápias une dança, poesia e expressão corporal com inspiração no texto de Luís Serguilha e na antiga prática de origami.

Serviço

Festival Internacional Dança em Trânsito

Quando: Hoje e amanhã, às 20h30

Onde: Auditório Salvador Ferrante – Guairinha

Ingressos: R$ 40,00 (quarenta reais). Taxa de Administração Disk Ingressos R$ 6,00 (seis reais).