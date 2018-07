Curitiba recebe maratona de jogos digitais no próximo final de semana. Como fazer para participar

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Universidade Positivo (UP) realiza, nos dias 27, 28 e 29 de julho, a Game Jam+, uma maratona de jogos digitais que acontece simultaneamente em 14 cidades do Brasil. O evento, organizado pelo curso de Jogos Digitais da UP, é voltado para desenvolvedores, profissionais de marketing e empreendedores. Segundo o coordenador e professor do curso de Jogos Digitais da UP, Emmanuel Furtado, não é necessário ter experiência na área. “É importante que o participante consiga contribuir para o desenvolvimento do jogo, mas a ideia é sempre aprender. Por isso, teremos mentores durante todos os dias para auxiliar as equipes”, explica.

Diferente de outras maratonas - conhecidas por Game Jam - na Game Jam+ é preciso ir além e elaborar um plano de negócios e um plano de marketing para o jogo desenvolvido. “O objetivo é simular o que o mercado espera do profissional”, conta o professor. Para participar, é possível se inscrever individualmente ou em equipes de 3 ou 4 pessoas. “Cada regional terá três equipes vencedoras que continuarão a desenvolver os jogos até o período da grande final nacional, em novembro, no Rio de Janeiro”, explica Furtado. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (27) por meio do link https://www.sympla.com.br/game-jam-curitiba__304547.

Serviço

Game Jam+

Data: sexta-feira, sábado e domingo (27, 28 e 29)

Local: Universidade Positivo - Unidade Praça Santos Andrade | XV de Novembro, 904 - Centro

Inscrições: até sexta-feira (27)

Mais informações: https://www.sympla.com.br/game-jam-curitiba__304547