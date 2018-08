Curitiba recebe novos ônibus já equipados com câmeras

Da Redação Bem Paraná

O prefeito Rafael Greca entregou, ontem, em solenidade no Portão, 14 novos ônibus para a cidade. A ação faz parte da renovação da frota do transporte público e até o fim deste ano serão 150 novos veículos substituídos. Todos os veículos entregues já vêm equipados com câmeras de monitoramento, para melhorar a segurança dentro dos coletivos.

Todos os novos ônibus que forem entrando na frota contarão com câmera de monitoramento, sendo seis equipamentos em cada veículo articulado e cinco dentro dos convencionais. “Desde os novos ligeirões, determinamos que câmeras sejam item de fábrica para a renovação da frota”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Desde dezembro passado já foram entregues à cidade 49 novos ônibus, entre os quais 25 biarticulados para a primeira fase da linha Ligeirão Santa Cândida-Praça do Japão. A meta é deixar a cidade com 450 novos ônibus até 2020.

“Desde 2013 não havia renovação de ônibus no transporte coletivo de Curitiba e ano passado começamos a mudar isso, tirando ônibus velhos de circulação para colocar uma mais moderna e com itens que atendam melhor a população”, disse o prefeito.

Dos 14 novos ônibus entregues, dez são articulados para atender linhas do Interbairros e alimentadoras e outros quatro são para linhas convencionais. Cada ônibus articulado têm capacidade para transportar até 145 passageiros. Os comuns levam 90 pessoas por ônibus.

Os veículos começam a circular hoje nas linhas: Trabalhador (dois articulados), Vila Velha (quatro convencionais), Interbairros IV (cinco articulados) e Fazendinha (três articulados). “No entanto, eles podem mudar de linha de acordo com a necessidade”, disse o presidente da Urbs.

Segurança

A instalação de câmeras nos ônibus do sistema integrado da Grande Curitiba é uma exigência de trabalhadores e passageiros, e abraçada pelo poder público como uma forma de coibir os assaltos, furtos e casos de violência dentro dos ônibus. No futuro é possível que as imagens no ônibus sejam compartilhadas pelo Centro de Controle Operacional da Polícia Militar.