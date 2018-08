Curitiba recebe pela terceira vez ´filial´ da Oktoberfest no MON

Redação Bem Paraná

A maior festa alemã do Brasil chega à sua 3ª edição em Curitiba. Com a chancela de Blumenau, a capital paranaense irá receber nos dias 07, 08 e 09 de setembro, a Oktoberfest Curitiba, que acontecerá neste ano no Museu Oscar Niemeyer (MON), das 11h às 22h. O evento irá reunir em um só lugar muitas atrações gastronômicas e culturais dedicadas à valorização das tradições germânicas. A festa que é voltada para toda a família promete ser um ponto de encontro para todas as idades e gostos, a fim de celebrar a vida através de momentos de alegria e descontração.

E para a Oktoberfest Curitiba serão montados no MON um palco, espaço para restaurantes e cervejarias artesanais e uma comercial, praça de alimentação, pista de dança e área infantil. Também será realizada feira com expositores de artesanatos de produtos voltados à cultura alemã.

O evento terá várias atrações culturais com grupos folclóricos alemães, shows com bandas alemãs, uma banda de rock curitibana por noite de evento e outros atrativos. Na parte gastronômica não poderiam ficar de fora os pratos típicos da cultura alemã e de outras etnias.

A festa já caiu no gosto do público e tem sido um sucesso para as famílias, pois Curitiba é uma cidade multiétnica, multicultural, multifacetada. E nesta 3ª edição, a Oktoberfest Curitiba tem atingindo o público pretendido que são as famílias com os pais, crianças, avós, todos em uma grande festa para se divertir.



SOBRE OKTOBERFEST CURITIBA

A 1ª edição da Oktoberfest Curitiba aconteceu no ano de 2016, no espaço anexo da Arena da Baixada, conhecido como “Areninha”, a 2ª edição em 2017, foi realizada no pavilhão da Expo Barigui, e neste ano, chega a sua 3º edição consolidando essa festa no calendário da capital paranaense no MON.

SERVIÇO:

3ª EDIÇÃO OKTOBERFEST CURITIBA

DATA: 07,08 e 09 de setembro de 2018.

Local: R. Mal. Hermes, 999 - Centro Cívico.



Horário:

07/09 (Sexta-feira) - Abertura às 13h e encerramento às 22h

08/09 (Sábado) - Abertura às 11h e encerramento às 22h .

09/09 (Domingo) - Abertura às 11h e encerramento 22h.

Classificação: LIVRE (Menores de 18 anos somente acompanhados dos pais).

Realização: Alô Eventos.

Ingressos - On-line:

https://www.gingressos.com.br/detalhesdoevento/?evento=197

Ingressos - Pontos de venda físico:

Hotel Blumenau - Rua Inácio Lustosa, 161

Miller Flat - Rua Paula Gomes, 53

Restaurante Bar do Alemão - Rua Dr. Claudino dos Santos, 63

Mercearia Fantinato - Rua Mateus Leme, 2553

Valores:

Um dia de evento: Meia-entrada R$ 15,00/ Inteira R$ 30,00

Passaporte para os três dias: Meia-entrada 40,00/ Inteira R$ 80,00

*A meia-entrada é válida para Estudantes, Doadores de Sangue, Idosos acima de 60 anos, Portadores de Necessidades Especiais + 1 Acompanhante e Portador de Câncer.

**Desconto de 50% no ingresso inteiro Clube Gazeta do Povo, Sócios dos Clubes Thalia, Três Marias, Duque de Caxias, Curitibano/Concórdia e Rio Branco, e quem estiver trajado com roupa típica alemã.

***Os descontos não são cumulativos.

INFORMAÇÕES: 41-3356-8039

DIA 07 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

11h30 às 13h30 - Abertura do evento, DJ Gipsy e apresentações de palco

13h30 às 14h - Apresentação Grupo Folclórico

14h às 15h30 - Banda Freunde Musikanten

15h30 às 16h - Apresentação Grupo Folclórico

16h às 18h - Banda Freunde Musikanten

18h às 20h30 - Orquestra Continental

20h30 às 21h - som mecânico DJ Gipsy

21h - Confraria da Costa

DIA 08 DE SETEMBRO – SÁBADO

11h30 às 13h30 - Abertura do evento, DJ Gipsy e apresentações de palco

13h30 às 14h - Apresentação Grupo Folclórico

14h às 15h30 - Banda Freunde Musikanten

15h30 às 16h - Apresentação Grupo Folclórico

16h às 18h - Orquestra Continental

18h às 20h30 - Banda do Barril

20h30 às 21h - Rennen Bier

21h - Motorrocker

DIA 09 DE SETEMBRO – DOMINGO

11h30 às 13h30 - Abertura do evento, DJ Gipsy e apresentações de palco

13h30 às 14h - Apresentação Grupo Folclórico

14h às 15h30 - Banda Freunde Musikanten

15h30 às 16h - Apresentação Grupo Folclórico

16h às 18h - Orquestra Continental

18h às 20h30 - Banda do Barril

20h30 às 21h - som mecânico DJ Gipsy

20h - Banda Blindagem