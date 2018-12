Curitiba recebe ‘Seleção Brasileira’ do Rock

Da redação

Um mega festival reunindo representantes das maiores bandas de rock nacional de todos os tempos. Assim é o Prime Rock Brasil, que vai sacudir a Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, s/n), o maior palco da América Latina, no próximo dia 08 de dezembro. Com realização da Prime, o line-up é uma verdadeira “seleção brasileira”, com as principais escolas do rock nacional: de Minas Gerais, o Jota Quest (maior banda de pop-rock em atividade no país); do Rio Grande do Sul, Humberto Gessinger (ex-líder do Engenheiros do Hawaii); de São Paulo, Nando Reis (ex-baixista e fundador dos Titãs); do Rio de Janeiro, Frejat (parceiro de Cazuza no Barão Vermelho) e Os Paralamas do Sucesso (maior power trio do rock nacional) e de Brasília, Capital Inicial (banda coirmã da Legião Urbana). A abertura fica por conta da banda carioca O Rodo. Os portões serão abertos ao meio-dia, com o início dos shows previsto para as 16 horas.

“É a primeira vez em 25 anos que a cidade recebe os maiores ícones do rock nacional no mesmo palco. Será um dia histórico para reforçar a importância do rock brasileiro. Estamos preparando tudo com o maior carinho para o público, que vai se surpreender”, garante Mac Lovio Solek, diretor da Prime, uma das maiores produtoras do sul do país, e idealizador do festival. O evento que chegou mais perto disso foi o histórico Festival 30 em 300, que em agosto de 1993 reuniu no mesmo local as bandas Titãs, Barão Vermelho e Os Paralamas do Sucesso.

Serão mais de nove horas de muita diversão, que traz um repertório composto só de hinos do rock brasileiro, desde a primeira até a última música. Além disso, a plateia deve ser presenteada com jams sessions entre os músicos – afinal, eles são amigos e raramente têm a oportunidade de se encontrarem no mesmo palco. E o melhor: não haverá “pista premium”. Toda a área da pista será aberta ao público em geral e será composta por bares e food trucks.

Ainda na parte da estrutura, o Prime Rock Festival também vai oferecer experiências inéditas. É o caso do espaço In Stage, uma área reservada sobre o palco com capacidade para 400 pessoas, com vista privilegiada tanto para os músicos quanto para a plateia. O ingresso para o In Stage, inclui transporte VIP para a Pedreira, entrada pelo estacionamento dos artistas e acesso pelo elevador ou escada com vista panorâmica para todo o evento.

O público dessa área também terá acesso à pista e vai poder transitar por uma passarela que liga um lado ao outro do palco, o que vai oferecer uma experiência próxima à dos artistas: estar no palco da Pedreira, diante de milhares de pessoas. O espaço ainda dispõe de bares especiais, banheiros de fácil acesso, espaço gourmet e outros serviços exclusivos.

Outra opção para quem aprecia o conforto é o Camarote, que terá espaço coberto, acesso diferenciado pelo portão principal, lounge para descanso, serviços exclusivos de bar e alimentação e banheiros exclusivo.

Sobre os shows

Humberto Gessinger — Está na estrada com o show de lançamento do seu recente DVD “Ao Vivo Pra Caramba”, um registro de sua última turnê “Desde Aquele Dia – A Revolta dos Dândis 30 anos”, gravado em agosto de 2017 em Porto Alegre, que conta ainda com um set acústico com quatro canções inéditas. No novo show o compositor, cantor, multi-instrumentista e escritor gaúcho apresenta algumas músicas do disco A Revolta dos Dândis (que completou 30 anos em 2017), além de composições de diversas fases de sua carreira, com destaque para as canções inéditas “Pra Caramba”, “Cadê?”, “Das Tripas Coração” e “Saudade Zero”. No palco, Gessinger (vocal, baixo, harmônicas, sintetizador, guitarra, viola caipira e piano) estará acompanhado por Rafa Bisogno (bateria, percussão, bateria eletrônica e voz) e Felipe Rotta (guitarra, violão, bandolim e voz), que o acompanham também no DVD.

Jota Quest — Após passagem triunfante por Curitiba em junho, a banda Jota Quest retorna à cidade com aclamado espetáculo “Acústico Jota Quest - Músicas Para Cantar Junto”, assistido por mais de 350 mil expectadores e soma mais de 200 milhões de views e plays nas plataformas digitais. O show repassa a trajetória de 20 anos de sucesso do grupo em versões “acústicas” para seus maiores hits, além de novas canções compostas especialmente para o projeto.

No repertório, clássicos como “Dias Melhores”, “Amor Maior”, “Só Hoje”, “Do Seu Lado”, “O Que Eu Também Não Entendo”, “O Vento”, “Fácil”, “Vem Andar Comigo”, “Dentro De Um Abraço”, “Blecaute”, “Mandou Bem”, “As Dores Do Mundo”, “Encontrar Alguém”, “Sempre Assim”. Com a mesma formação desde sua criação em meados dos anos 90, o Jota Quest de Rogério Flausino (voz), Marco Túlio Lara (Guitarra), PJ (baixo), Paulinho Fonseca (bateria) e Márcio Buzelin (teclados), segue como uma das mais queridas e ativas bandas do pop-rock nacional e promete ao público uma grande e emocionante apresentação para brindar a excelente fase.

Nando Reis — Nando Reis traz o show do seu disco “Jardim-Pomar”, produzido de maneira totalmente independente pelo próprio artista. Gravado praticamente em duas cidades – São Paulo e Seattle, nos Estados Unidos – o disco conta com o produtor americano Jack Endino, que já trabalhou com bandas como Nirvana, Soundgarden e os Titãs. No show, que tem a direção de Roger Velloso, o público poderá conferir as músicas do álbum, como “Só Posso Dizer”, “Azul de Presunto”, “Pra Onde Foi”, “Inimitável”, entre outras. O cantor também não deixa de lado os grandes sucessos de sua carreira, como “Os Cegos do Castelo”, “Sou Dela”, “All Star”, “O Segundo Sol”, “Relicário” e “Marvin”. Durante o show, o público poderá ouvir sons pré-gravados (conversas, vozes, sons mecânicos, rotina, cotidiano, passos e bastidores) que dialogam com a performance de Nando e sua banda.

Frejat — Frejat chega para o festival com a força da guitarra e a energia rock’n’roll que o acompanha há anos. Entre as músicas que irão embalar estão canções, fruto de parcerias com grandes compositores como, Mauro Santa Cecilia, Mauricio Barros e Cazuza: “Segredos”, “Amor Pra Recomeçar”, “Homem Não Chora”, “Todo Amor” e “Por Você”, entre outras. São 37 anos de carreira divididos entre uma estrada solo e uma das mais populares bandas de rock do Brasil. Ao lado do Barão Vermelho, Roberto Frejat lançou 18 discos – entre registros de estúdio e ao vivo – e diversos sucessos. Paralelo ao projeto que dividiu com o amigo Cazuza, ele iniciou em 2001 uma carreira solo que rendeu quatro discos e alguns singles.

Os Paralamas do Sucesso – Os Paralamas do Sucesso de Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria e vocais) trazem o show do disco “Sinais do Sim”. Com concepção artística dos Paralamas e José Fortes, direção de imagens de Batman Zavareze e design de iluminação de Marcos Olívio, a banda apresenta seus grandes sucessos, como “Alagados”, “Meu Erro”, “Uma Brasileira”, além de canções que estavam há muito tempo fora do repertório, “O amor não sabe esperar”, “Mr. Scarecrow” e “Capitão de Indústria” de Marcos e Paulo Sérgio Valle. Sinais do Sim é um álbum que, de certa forma, resume a história dos Paralamas, já que há ali muitos elementos que marcaram seus 30 anos. Tem o reggae, ritmo que sempre esteve ligado ao repertório deles; há uma canção em espanhol, que representa a aproximação que eles têm do mercado hispânico, e tem rock’n’roll no álbum, claro.

Capital Inicial — Com uma história extremamente consolidada no rock nacional, o Capital Inicial é uma das poucas bandas do gênero que iniciou suas atividades na década de 80 e ainda se mantém ativa e atual. Dinho e companhia - Yves Passarell (violão), Flávio Lemos (baixo), Fê Lemos (bateria) e mais Fabiano Carelli (violão) e Robledo Silva (teclado) - chega com grandes novidades no Prime Rock Brasil. Na bagagem a nova turnê “Sonora”, que vem pela primeira vez a Curitiba. Com iluminação e cenário inéditos, a banda chega a capital paranaense para apresentar seu mais novo projeto e tocar os grandes hits de sua carreira. As novas música de trabalho também não faltarão no repertório. “Os fãs do Capital sempre estão abertos a ouvir as novidades. Por isso que conseguimos nos reinventar a cada disco lançado. Isso é ótimo porque temos a oportunidade de agradar os nossos seguidores e conquistar o coração de cada vez mais pessoas”, analisa o vocalista Dinho Ouro Preto.

Horários dos shows

Sujeitos a alteração sem aviso prévio:

14h30 – O Rodo

15h30 – Humberto Gessinger

17h10 – Os Paralamas do Sucesso

18h50 – Frejat

20h20 – Nando Reis

22h – Jota Quest

23h40 – Capital Inicial

SERVIÇO:

PRIME ROCK BRASIL – Humberto Gessinger, Nando Reis, Frejat, Os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Jota Quest e O Rodo

Quando: Amanhã, Abertura dos portões: 12h / Início dos shows: 16hs

Onde: Pedreira Paulo Leminski (R: João Gava, s/n)

Duração do show: cerca de 9h

Quanto: custam a partir de R$135,00, de acordo com o setor.

PISTA -R$135,00 (meia-entrada) e R$260,00 (inteira);

CAMAROTE- R$310,00 (meia-entrada) e R$610,00 (inteira);

IN STAGE –R$610,00 (meia-entrada) e R$1.210,00 (inteira). Á venda no Disk Ingresso

Classificação etária: 18 anos. De 16 a 18 anos acompanhados de um maior responsável. De 12 a 14 anos apenas com Pai ou Mãe ou Responsável Legal.

Informações p/ o público: (41) 33150808 / www.maisumadaprime.com.br