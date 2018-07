Curitiba recebe show com tributo norte-americano ao Led Zeppelin na terça

Mario Akira

A conceituada banda norte-americana Led Zepagain – A Tribute To Led Zeppelin acaba de confirmar importantes datas para a sua primeira longa turnê pela América Latina em 30 anos de carreira. O grupo se apresenta em Curitiba na terça-feira, no Guairão, às 21 horas.



Após apresentações no Japão, EUA e Europa, o grupo promete empolgar fãs do Panamá, Colômbia, Chile e, até então, sete cidades do Brasil, com seu repertório que celebra 50 anos de história de um dos maiores nomes da história do Rock.





Serviço:

Led Zepagain - A Tribute to Led Zeppelin Celebrating 50 Years

Dia 17 de julho, às 21h

Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto – Guairão

Classificação: livre

Ingressos: R$180,00 (cento e oitenta reais)