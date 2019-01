Curitiba registrou, nesta quarta-feira, a maior temperatura desde 1997

Da Redação Bem Paraná com sites

Curitiba bateu, mais uma vez, o recorde de temperatura máxima na tarde desta quarta-feira (30), que marcou 35,9ºC. No dia anterior a máxima havia alcançado os 33,9º, e era a mais alta desde o início do verão, no dia 21 de dezembro de 2018. Mas, a marca de quarta é também a maior já registrada desde que o início de operação da estação meteorológica que mede a temperatura na Capital, em junho de 1997.

O calor mais intenso foi sentido em todo o Paraná e outros recordes foram quebrados. Maringá marcou máxima de 38ºC, a maior desde janeiro de 2000. Cândido de Abreu atingiu 37,2°C, o maior até então era 36,1°C, no dia 12 de janeiro de 2015. Antonina atingiu 40,6ºC, com quebra de recorde para janeiro. Antes o maior valor era 40°C no dia 9 de janeiro de 2003.

Para a quinta-feira (31), o tempo continua com previsão de calor intenso, e o mesmo ainda deve se repetir na sexta (1) e no sábado (2), quando as máximas ainda atingem ou superam os 30ºC. Um clima mais ameno está previsto para o domingo (3).

Como há a possibilidade da chegada de uma frente fria com chuva no domingo, as temperaturas baixam bastante, oscilando entre 21ºC, 18ºC e 20ºC entre o domingo e a terça-feira (5). Depois as marcas voltam a subir. Porém, fevereiro deve ser um pouco diferente, e as variações de temperaturas serão mais frequentes, com dias mais frescos alternando com os mais quentes.

O verão começou no dia 21 de dezembro e segue até o dia 20 de março. Normalmente, os meses de fevereiro e março já começam a sofrer maior oscilação de temperaturas numa transição para a estação do outono, que por sua vez costuma ser de grande amplitude térmica — a diferença entre mínimas e máximas no dia.

Nos próximos dias ainda há previsão para as típicas pancadas de chuva.