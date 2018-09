Curitiba Rugby luta para continuar na briga pelo título 

Silvio Rauth Filho

Após vencerem todas as seis rodadas da primeira fase do principal campeonato de rugby masculino do Brasil, os Touros do Curitiba Rugby perderam por 42 a 21 para o Desterro (SC), no primeiro jogo das quartas de final.

Agora, pelas regras do campeonato, precisarão vencer em casa, neste sábado, por um placar maior, ou estarão fora da competição.

“O último placar foi muito duro para os Touros, mas eles sabem o que fazer para reverter este resultado e estão determinados a fazer com que isso aconteça.” Afirmou Aluísio Dutra Jr, diretor técnico do clube.

IMPACTO SOCIAL

O Curitiba Rugby Clube é o pioneiro do esporte na Região Sul do Brasil e foi campeão brasileiro masculino em 2014 e em 2016 e feminino em 2015 e 2016.

Seus crescentes resultados são frutos dos seus projetos focados em transformação social por meio do esporte.

O Projeto Social VOR – Vivendo O Rugby, com metodologia própria reconhecida mundialmente, atende, há 10 anos, centenas de alunos da rede pública de ensino de Curitiba e Região Metropolitana em contraturno escolar.

Os alunos que se destacam no esporte e nos estudos são convidados para integrar as categorias de base do clube por meio de outro projeto, o RPS – Rugby Para Sempre, que atende jovens para treinamento esportivo e reforço escolar, além de fornecer refeições e acompanhamento nutricional.

Quinze desses jovens recebem bolsa de estudo para a universidade por meio de parceria que a instituição mantém com a Uniandrade.

Os Números Além dos Placares

Nos últimos 10 anos, cerca de 3 mil crianças e jovens já foram impactados pelos projetos do clube, com destaque para algumas conquistas:

• 63 se tornaram atletas de alto rendimento;

• 4 são professores do projeto;

• 20 chegaram às seleções brasileiras;

• 39 chegaram às seleções paranaenses;

• 15 chegaram à universidade como bolsistas do nosso projeto;

• 3 já obtiveram graduação.

Curitiba Rugby x Desterro (SC)

Sábado – 29/09/2018 – 15 horas

Super16 – Campeonato Brasileiro de Rugby

Categoria – Masculino Adulto - Primeira Divisão

Modalidade – Rugby XV (15 jogadores por equipe)

Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza 1020

Curitiba - Paraná

Entrada Franca

LNKS DO CURITIBA RUGBY:

http://curitibarugbyclube.com.br/

https://www.facebook.com/CuritibaRugbyClube/

https://www.instagram.com/curitibarugbyclube/

https://twitter.com/curitibarugby

https://www.linkedin.com/company/curitiba-rugby-clube/