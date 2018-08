Curitiba se firma como destino cultural; veja o que fazer na cidade

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Conhecida por abrigar boas soluções de planejamento urbano, a capital paranaense tem chamado a atenção dos turistas por sua cena cultural. Galerias, museus, feiras e novos restaurantes reforçam a vocação da cidade para a gastronomia e as artes.

Um exemplo disso será a abertura, em 18 de outubro, da Bienal Internacional de Arte Contemporânea de Curitiba, a segunda maior do tipo no país. O evento, que comemora 25 anos, terá como sede principal o Museu Oscar Niemeyer -conhecido como museu do olho, por seu formato. Mas a mostra deve se espalhar por galerias e chegar até a terminais de ônibus.

Na rua São Francisco e no largo do Paço é possível ver trabalhos de artistas locais como Rimon Guimarães, Maciel e Felas. Uma imensa tulipa pintada pela artista suíça Mona Caron colore uma empena na praça de Bolso do Ciclista. A região, juntamente com o bairro do Batel, reúne atrações de arte e gastronomia, e é ideal para um passeio a pé.

Uma sugestão para começar o roteiro é a galeria Soma. Localizada no número 2.137 da rua Brigadeiro Franco, tem exibições de novos artistas regionais e se estabeleceu como um espaço de experimentações.

Saindo de lá, o turista pode seguir por nove minutos pela rua Comendador Araújo até a alameda Presidente Taunay. Lá fica o Lucca Café, o mais premiado da cidade e um ótimo local para uma parada.

Logo ao lado, a SIM Galeria ocupa uma casa de esquina com salas repletas de exibições temporárias de artistas contemporâneos nacionais e estrangeiros.

Paralela, a rua Coronel Dulcídio termina na praça da Espanha, onde há shows e restaurantes como o Fabiano Marcolini Alimentari, que faz pastas frescas, e o Officina Restô Bar, conhecido pelos drinques.

A 600 metros dali, na rua Saldanha Marinho 1.220, fica a galeria Ponto de Fuga, um espaço com curadoria de jovens paranaenses. À noite, no fundo da casa funciona o bar Ginger, escondido por uma cortina. O bar secreto tem senha para entrar, que pode ser pedida no Facebook e no Instagram.

No Largo da Ordem, onde aos domingos acontece uma feira de comida e artesanato, a Galeria Airez dedica-se a artistas fotográficos, de vídeo e novas mídias digitais. O espaço conta com mostras de novos nomes de todo o país, além de bate-papos.

*O repórter viajou a convite do Curitiba Convention & Visitors Bureau