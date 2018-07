Curitiba se transforma na capital da cerveja artesanal em agosto

Redação Bem Paraná com assessoria

A Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva) está preparando um dos maiores eventos do país voltados à esta cultura, que ocorrerá de 5 a 13 de agosto, no Museu Oscar Niemeyer (MON), em Curitiba. "Estamos nos preparando para um evento que, certamente, entrará no calendário nacional dos amantes e produtores de cerveja", adianta Anuar Tarabai, membro da comissão organizadora.

O Festival da Cultura Cervejeira Artesanal contará com palestras e visitas técnicas a cervejarias da região, experiências gastronômicas em grandes restaurantes, que farão noites temáticas, promovendo a harmonização de pratos especiais com as cervejas artesanais. "Estamos pensando em cada detalhe para, realmente, enaltecer essa cultura que a cada dia ganha força em nosso país", destaca Tarabai.

A semana de imersão culminará com a realização de uma mega oportunidade de degustação, com mais de mais de 300 rótulos, no ProcervaFest, que ocorrerá nos gramados do MON, que contará com diversificada gastronomia apropriada, shows e diversas atrações para a família toda.