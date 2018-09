Curitiba sedia a 2ª edição do Congresso do Biscoito Decorado

Da redação

Nos dias 21 e 22 de setembro, Curitiba sedia o 2º Congresso Brasileiro de Biscoitos Decorados (CBBD). O evento deverá reunir, no Hotel Four Points by Sheraton, no Batel, cerca de quatro mil pessoas — o dobro da primeira edição, em 2017, qaue também aconteceu em Curitiba.

E para divulgar o evento, uma maquete com vários pontos turísticos de Curitiba foi montado todo feito em bolacha e biscoitos confeitas. É, segundo a organização, a maior maquete jamais feita com bolachas. A atração está exposta no Setor de Orgânicos do Mercado Municipla, e ali fica até o dia 23, quando termina o congresso.

A maquete representa várias atrações, como o Jardim Botânico, o Bosque do Alemão, o Parque Tanguá, o Relógio das Flores, a Igreja do Rosário, a Torre Panorâmica, o Passeio Público, a Estação Ferroviária, o Museu Oscar Niemeyer e, é claro, o Mercado Municipal.

Sua confecção reuniu dezenas de empresas e doceiras que trabalham na área. E desde que foi montada, na semana passada, virou atração no Mercado.

Congresso

Estão previstos cerca de 20 cursos e aulas-show durante o congresso. Uma atração paralela ao congresso é a Feira Cookie, que terá entrada gratuita e irá reunir cerca de 20 expositores que trarão novidades do segmento de bolachas. O mercado da confeitaria artística está em ascensão no País, e ganha maior evidência justamente nesta época do ano, por causa da proximidade do Natal e das festas de fim de ano.