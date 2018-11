Curitiba sedia o Metrô, o Festival do Cinema Universitário Brasileiro. Veja os filmes selecionados

Redação Barulho Curitiba

O Metrô – Festival do Cinema Universitário Brasileiro chega à segunda edição ampliando suas linhas e conexões: ano passado foram surpreendentes 420 curtas-metragens inscritos, de instituições de ensino superior de todo o Brasil. Em 2018 o número chegou a 614, incluindo longas e médias-metragens. Deste conjunto de obras, a curadoria fez um recorte de 61 filmes, que representam visões de cinema diversas e foram produzidos nos mais variados contextos. Em um pedaço de terra tão grande como o Brasil, aquilo que se filma e como se filma é tão variado quanto o próprio país.

Quem for à Cinemateca de Curitiba entre os dias 21 a 25 de novembro vai encontrar uma verdadeira estação, não de metrô, mas de filmes e pessoas. Além das exibições, o festival promove a reflexão sobre cinema, com mesas de discussão e debates ao fim de todas as sessões. Já são mais de 30 os realizadores confirmados a marcar presença no evento, representando estados como Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, o próprio Paraná, entre outros. Fora, é claro, os cineastas de Curitiba, que estão com filmes na Mostra Competitiva, na Mostra Panorama e, na novidade da edição 2018 que é a Sessão Vagão Duplo, que exibe dois longas e um média-metragem.

