Curitiba sedia o Movimento da Fertilidade no próximo sábado

Da redação

No próximo dia 28 de julho, um sábado, Curitiba vai ser palco do Movimento da Fertilidade, evento inédito e gratuito que será realizado no Parque Barigui. Promovida pela Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA), a ação visa conscientizar jovens sobre a importância de preservar a fertilidade natural e as limitações do sistema reprodutivo.

Durante a manhã, das 8 às 11 horas, o Movimento da Fertilidade vai promover ações voltadas para a saúde, entre elas atividades esportivas e recreativas, orientação nutricional, quick massagem e um bate-papo com especialistas que vão focar em hábitos de vida saudáveis e alternativas existentes para preservar a saúde reprodutiva.

“Com a realização do Movimento da Fertilidade queremos alertar uma parcela da população que desconhece os riscos de adiar a gravidez e, também, informar que existem alternativas para quem opta em ter um filho após 35 anos”, explica o especialista em reprodução humana, Álvaro Ceschin, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida e representante do evento na cidade de Curitiba.

Idade

No Brasil, o número de mulheres que optam por ser mãe após os 40 anos aumentou 49,5% nos últimos 20 anos. Os dados do Ministério da Saúde não são recentes, mas reiteram o pensamento atual das mulheres. “Ter filhos hoje não está na fila de prioridades quando se está com idade entre 20 e 30 anos. Nesta faixa, as mulheres valorizam os estudos e a carreira, por exemplo”, esclarece Ceschin.

“O percentual de mulheres que adiaram as gestações entre 30 e 39 anos aumentou de 22,5% para 30,8% (IBGE). Todo esse processo demanda um planejamento prévio”, complementa o geneticista.