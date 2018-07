Curitiba tem ação com testes de visão gratuitos nesta semana. Veja onde

Da Redação Bem Paraná com assessoria

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), oito em cada dez casos de perda de visão poderiam ser evitados se detectados precocemente. Por isso, a Unimed Curitiba fez uma parceria com o Hospital de Olhos do Paraná para oferecer, gratuitamente, testes básicos de visão para a população. O objetivo é estimular a prevenção de doenças oculares e conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde dos olhos.

A ação acontece de 10 a 27 de julho, das 8h às 17h30, nas unidades da Unimed Curitiba da Itupava, Palladium e Germano Meyer. Beneficiários e acompanhantes, de todas as faixas etárias, que passarem pelos locais poderão fazer testes de vista para detectar astigmatismo, diagnosticar daltonismo e analisar a aptidão do olho para perceber forma e contorno. Os testes de astigmatismo e senso cromático (ou teste de visão de cores) serão realizados nas três unidades de atendimento e o de acuidade visual, apenas na unidade Germano Meyer. A equipe do Hospital de Olhos também fará orientação sobre algumas doenças e primeiros socorros para acidentes oculares.

Sobre a Unimed Curitiba

A Unimed Curitiba, com sede administrativa no bairro Tarumã, possui mais de 4.500 médicos cooperados, dedicados ao atendimento de mais de 540 mil beneficiários. A sua estrutura compreende 18 unidades de atendimento na capital do Estado e Região Metropolitana, sendo considerada uma das maiores cooperativas de trabalho médico do sul do país.

Serviço

Ação de Prevenção a doenças oculares

Quando: de 10 a 27 de julho, das 8h às 17h30

Onde: Unidades Unimed Curitiba

- Palladium (Avenida Presidente Kennedy, 4121 – Portão)

- Itupava (Rua Itupava, 737 – Alto da XV)

- Germano Meyer (Rua Padre Germano Meyer, 840 – Alto da XV)