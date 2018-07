Curitiba tem até canoa havaiana nas águas do Passaúna

Achados do Luigi

Saudações! A partir de agora, os dias de sol e calor (como hoje) serão cada vez mais raros em Curitiba. Justamente por isso, temos que aproveitá-los ao máximo, certo? Um excelente programa ao ar livre, para aproveitar com a família, amigos, a dois ou até mesmo sozinho é o Parque Passaúna, no bairro Augusta, na divisa com Campo Largo – a 12 km do Centro. Com 6,5 mil quilômetros quadrados de área, fica na Área de Proteção Ambiental (APA) do Passaúna, nas margens da represa da Sanepar, e dispõe de ciclovias, churrasqueiras e playground, além de um mirante de 12 metros de altura. Funciona ininterruptamente, de segunda a domingo, e o acesso é gratuito. E tem como atração especial o pôr do sol mais espetacular da cidade.

