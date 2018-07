Curitiba tem noite com sensação de apenas 10ºC. Pode gear no Centro-Sul do Estado

Da Redação Bem Paraná com sites

O céu fechado durante toda esta segunda-feira (30) não deixou que as temperaturas se elevassem em Curitiba. No fim de tarde os termômetros marcam 14,5ºC na Capital, mas com sensação térmica de apenas 13ºC devido à umidade e os ventos. De noite os termômetros cairam para 11,7ºC e sensação de 10ºC. A previsão do Simepar mostra chance de geada em parte do Centro-Sul e Sudoeste do Paraná para a terça-feira (31).

A massa de ar frio que vem na retaguarda do sistema frontal que atua sobre o Estado nesta segunda, provoca declínio da temperatura na metade sul do Estado. Entre a Região Metropolitana de Curitiba e o litoral ainda há previsão de chuva entre a tarde e a noite.

Os próximo dias podem ser de marcas abaixo dos 10ºC nas manhãs de Curitiba.