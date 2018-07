Curitiba tem posto com gasolina a menos de R$ 4 

Da Redação Bem Paraná

Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 18 Estados brasileiros e no Distrito Federal na semana passada. A maior redução aconteceu no Paraná, onde o combustível ficou 1,98% mais barato. Em Curitiba o preço médio do etanol na semana de 22 a 28 de julho ficou em R$ 2,748. O valor do etanol ajudou a baixar também o preço da gasolina.

Em Curitiba, no começo desta semana já era possível encontrar postos com o litro por R$ 3,99. Depois da greve dos caminhoneiros, em maio, o litro da gasolina chegou a mais de R$ 4,70 na Capital. Na semana passada o preço médio do litro na Capital estava em R$ 4,20.

Essa variação de preços boa para o consumidor acontece porque estamos no momento de maior produção do etanol nas usinas, o que barateia o combustível. Como a composição da gasolina leva 27% de etanol, isso acaba impactando no que é cobrado na bomba.

Também colabora o fato do preço da gasolina ter ficado mais estável nas refinarias. Para hoje, a Petrobras anunciou que o preço médio do litro da gasolina A sem tributo nas refinarias será mantido em R$ 1,9682.

Diesel

O preço do diesel, por sua vez, segue inalterado desde o dia 1º de junho em R$ 2,0316. A redução do preço do combustível foi uma das reivindicações dos caminhoneiros na greve feita no fim de maio.

Etanol é mais vantajoso no Paraná e mais 4 estados

Os valores médios do etanol seguem vantajosos sobre os da gasolina nos cinco Estados entre os maiores produtores do biocombustível do País — São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás e Mato Grosso. O levantamento considera que o combustível de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Em Mato Grosso, o hidratado era vendido até a semana passada em média por 56,84% do preço da gasolina, em São Paulo por 59,35%, em Goiás em 60,33%, em Minas Gerais a 62,56% e, no Paraná, a paridade está em 64,48% Na média brasileira, a paridade é de 61,13% entre os preços médios do etanol e da gasolina, também favorável ao biocombustível.

O valor médio da gasolina vendida nos postos brasileiros recuou em 17 Estados e no Distrito Federal na semana passada, segundo dados da ANP.