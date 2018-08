Curitiba tem previsão de geada para o fim de semana

Redação Bem Paraná

O fim de semana será de frio em Curitiba. A previsão do Simepar – Sistema Meteorológico do Paraná é de geadas neste sábado na capital e em outras regiões do Paraná. “Neste sábado mais um dia com frio intenso em todo Paraná, por conta da presença da massa de ar polar. O vento diminui um pouco de intensidade, situação que favorece a ocorrência de geadas em boa parte do Estado. As geadas são mais fortes entre o sudoeste, centro-sul e Campos Gerais”, informou o Simepar.

Em Curitiba, a mínima prevista para sábado é de 4º C, durante a madrugada. A temperatura aumentará rápido durante a manhã, chegando a 11º C por volta das 10 horas e atingindo 20º C às 13 horas. A máxima prevista para sábado é de 20º C em Curitiba.

As menores temperaturas no Estado estão previstas para Guarapuava, Rio Negro, União da Vitória, Pato Branco e Francisco Beltrão, com 1º C durante a madrugada. Em Ponta Grossa, o mínimo previsto é de 2º C.

“Nas próximas 12 h o frio continua presente sobre o Paraná e a concentração de nuvens diminui no centro e no sul. Rapidamente, após o por do sol, as temperaturas devem diminuir mais significativamente no centro sul do estado. Na próxima madrugada as áreas com observação de geadas devem ser mais amplas do que as observadas na manhã de hoje (sexta-feira)”, informou o Simepar.

O frio não será tão intenso em Curitiba no domingo, com previsão de mínima de 8º C e máxima de 18º C.