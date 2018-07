Curitiba tem sábado com sol entre nuvens e vento moderado. Tempo começa a mudar de noite

Da Redação Bem Paraná com sites

Este sábado (28) é de tempo agradável na maior parte do Paraná. No final da manhã fazia 25,4ºC em Altônia, no Noroeste do Estado, 22,2ºC em Apucarana no Norte e 23,3 ºC em Curitiba.

Na Capital o dia de temperatura agradável deve durar até a virada da noite de sábado para domingo. Ventos moderados desde a manhã. Da tarde as rajadas podem chegar a 44 km/h. Na virada para domingo a previsão é de mudança nas condições, com previsão de chuva ao longo da madrugada, manhã e tarde.

As temperaturas ainda não mudam significativamente. O domingo (29) ainda deve ser se calor na Capital, com máxima de 27c.