Curitiba tem saldo positivo de 7.880 novos empregos gerados desde o começo do ano

Da Redação Bem Paraná com SMCS

Curitiba é a cidade que mais gerou empregos com carteira assinada entre as capitais do Sul do país nos primeiros sete meses do ano. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, mostram que a capital criou 7.880 empregos formais de janeiro a julho desse ano.

O resultado é medido pela diferença entre admitidos e demitidos. Florianópolis registrou um saldo negativo de 1.506 vagas e Porto Alegre obteve um saldo positivo de 1.360.

Julho foi para o emprego em Curitiba o melhor resultado desde abril, de acordo com o Caged, com 1.306 vagas geradas no mês. Em abril desse ano foram 1.535

O aumento da geração de empregos teve reflexo na oferta de vagas da Rede Sine em Curitiba. Foram 3.532 vagas de janeiro a julho, 52% acima do volume do mesmo período do ano passado (2.321).

"Curitiba tem sido objeto de investimentos em diversos setores econômicos, principalmente no setor de serviços. Os bons resultados refletem a confiança do empresariado no potencial de consumo de nossa população e também nos incentivos da gestão municipal para a implantação de novos empreendimentos”, disse Cesário Ferreira Filho, diretor de relações do trabalho da Fundação de Ação Social (FAS) Trabalho.

Setores

A retomada do setor de serviços vem puxando o desempenho do emprego na capital nos sete meses, com 7.406 vagas geradas. Em segundo lugar vem a construção civil, um dos setores mais afetados pela crise econômica, com 1.324 vagas e a indústria da transformação em terceiro, com 493 vagas.

Em julho, os destaques foram a construção civil, com 630 vagas, serviços (541), indústria da transformação (94) e comércio (81).