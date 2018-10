Curitiba tem temperatura de apenas 14,5ºC nesta segunda. Chuva de outubro já passou da média

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde de segunda-feira (15) tem temperatura de apenas 14,5ºC e sensação de 14ºC, segundo o portal do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). O clima é úmido na Capital, com chuviscos desde a manhã. O céu está encoberto. Na terça-feira (16) as condições não mudam, e continua fazendo um pouco de frio em Curitiba. A chuva não deve dar trégua pelos próximos dias.

O mês de outubro vem mais chuvoso que os meses anteriores. Até esta segunda já havia chovido mais que a média histórica para outubro. Foram 142 milímetros de chuva nos primeiros quinze dias do mês enquanto a média de outubro é de 138 mm.