Curitiba terá 1º Festival do Risoto no fim de semana

Redação Bem Paraná

O risoto é um prato típico do Norte da Itália em que se fritam levemente as cebolas e o arroz arbóreo, adicionando gradualmente carne, legumes e outros ingredientes deliciosos até o arroz fique cozido e al dente, solte o amido e não absorva mais líquido. Um preparo ideal para dias com clima mais frio. E é lógico que esse preparo delicioso conquistou os brasileiros. Pensando nos amantes dessa iguaria, a Rua 24 Horas, um dos endereços mais tradicionais de Curitiba vai sediar neste final de semana, nos dias 27, 28 e 29 de julho, o 1º Festival do Risoto da Rua 24 Horas.

Durante os três dias do festival, os restaurantes Bávaro, James Hill, Pezzo Italian Food e Prinzen vão servir várias opções do preparo. Serão 13 opções de risoto pelo preço único de R$ 15. Entre os destaques do evento está o delicioso risoto de pinhão com carne seca do Bávaro; o risoto indiano com tiras de filé de frango do Prinzen; e os diferentes preparos do James Hill, entre eles o cone de arancini (bolinho de risoto) com recheio de queijo provolone ou o sanduíche Napoli Italian Style.

Há também opções saborosas para os vegetarianos como o risoto de brócolis, tomate seco ou margherita aos quatro queijos. Além disso, haverá opções doces, entre elas o Risoto de chocolate com morango acompanhado por sorvete de creme e o Arroz doce bruleé.

Confira o cardápio completo de cada operação:

Bávaro Chopperia e Hamburgueria: Risoto de pinhão com carne seca; Risoto veggie de brócolis; e Risoto de chocolate com morango e uma bola sorvete de creme.

James Hill Sandwich Company: Cone de arancini com recheio de queijo provolone; Sanduiche Napoli Italian Style; e Arancini recheado com queijo provolone ao molho pesto de tomate e rúcula.

Prinzen: Risoto indiano com tiras de filé de frango; Risoto de abóbora com carne seca; e Risoto de carne seca e banana da terra.

Pezzo Italian Food: Risoto parisiense; Risoto veggie de tomate seco; Risoto margherita aos 4 queijos; e Arroz doce bruleé.

O Festival do Risoto será realizado na sexta-feira (27), a partir das 18h, e no sábado (28) e domingo (29), das 10h às 23h. A Rua 24 Horas fica na Rua Visconde de Nácar - sem número, no Centro de Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777.