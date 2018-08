Curitiba terá chope, vinho e Gin Tônica por R$ 10 neste sábado

Redação Bem Paraná com assessoria

Que tal curtir um evento animado, em um dos principais endereços gastronômicos de Curitiba, e saborear vinhos em taça, chope Pilsen e Gin Tônica por apenas R$ 10? Assim será o sábado, dia 11 de agosto, no badalado Street 444. A ideia é possibilitar que o público tenha acesso a bebidas de qualidade por preços especiais.

Das 11h às 18h, o Street 444 estará aberto com a promoção especial. Os vinhos, que fazem parte da carta do Terroir Wine Bar, serão servidos em taças. O chope será servido em copos de 500ml. Já a Gin Tônica, preparada pela premiada equipe do Street, será servida em taças exclusivas.

Além das bebidas incríveis, o público terá a oportunidade de consumir diversos preparos gastronômicos especiais das operações do Street 444. São dezenas de opções, com destaque para hambúrgueres artesanais, taboas de frios Premium e pratos exclusivos desenvolvidos pelo chef Adriano Sadowik.

O evento será realizado no Street 444 (Alameda Presidente Taunay, 444 – Batel), neste sábado, dia 11 de agosto, das 11h às 18h. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook e no site www.street444.com.br.