Curitiba terá ´Festival do Deizão´ com vários pratos

Redação Bem Paraná

Que tal saborear hambúrgueres, pasteis gigantes, doces, shawarma e salada por apenas R$ 10? Assim será a primeira edição do Festival do Deizão, promovido pelo espaço gastronômico Pátio Faivre, no Centro de Curitiba. No próximo sábado, dia 31 de março, as operações do empreendimento vão oferecer vários preparos pelo preço fixo de deizão.



Durante o dia, o público terá a oportunidade de consumir produtos de excelência preparados por empreendimentos de destaque na capital paranaense: General Chopp ‘n’ Beer, Paradoja Bar, Tom Pastel, Delicious Bubble Waffle, Pasta La vista e King Shawarma. No cardápio estarão hambúrgueres clássicos, saladas acompanhadas por grelhados, pasteis de palmito e de estrogonofe, shawarma de frango, sobremesas especiais, double de chope e taças de vinhos tinto e branco.



Localizado na Rua Doutor Faivre (nº 229), no Centro de Curitiba, em uma região que até então carecia de boas opções gastronômicas, o Pátio Faivre tem como foco um público descolado, que busca comida de qualidade em um ambiente moderno e aconchegante, com opções para todos os gostos e bolsos.



O Pátio Faivre fica na Rua Doutor Faivre (nº 229), no Centro de Curitiba. A primeira edição do Festival do Deizão será realizada neste sábado, dia 31 de março, das 11h às 23h. Mais informações na página oficial do empreendimento no Facebook ou pelo telefone (41) 99121-9070.