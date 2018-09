Redação Bem Paraná

Curitiba terá mais uma edição da Marcha de Goku, organizada pelos fãs do desenho Dragon Ball e pelo Shinobi Spirit CWB,. O encontro já tem data para acontecer: será dia 30 de setembro, a partir das 14 horas, na Boca Maldita.

De lá, os fãs seguirão para a Praça Santos Andrade. Os grupos prometem muita animação com bonecos de personagens como Genki Dama e do próprio Goku, além das músicas do anime, como Posso Pressentir. Em Curitiba, é a quinta edição da Marcha.

O evento foi criado para homenagear o protagonista do mangá e do animê Dragon Ball. O Dragon Ball chegou ao Brasil em meados da década de 1990 e até hoje permanece na lembrança de milhões de jovens e adultos brasileiros. Para o evento. todos estão convocados para fazer a maior Genki Dama do Brasil (ataque mais poderoso de Goku) e enviar forças ao sayajin mais poderoso da galáxia.