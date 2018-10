Curitiba terá tardes com temperaturas mais baixas até o domingo

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta quinta-feira (4) tem temperatura de pouco mais de 16ºC em Curitiba. Esta temperatura amena deve continuar nas tardes da Capital pelo menos até o domingo (7), com os termômetros variando entre 15 e 19 graus. Durante este período o céu fica encoberto, com chuviscos ocasionais. No domingo pode voltar a chover com mais consistência. Na segunda (8) as máximas voltam a subir.

Já as temperaturas mínimas devem variar entre 11ºC nesta sexta-feira (5) e 13ºC no domingo. A próxima semana deve ter chuva todos os dias.