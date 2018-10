Curitiba testa ônibus 100% elétrico na Linha Circular-Centro

Da Redação Bem Paraná

Um ônibus movido 100% a eletricidade, sem emissão de poluentes, começa a circular em Curitiba nesta quarta-feira (3). O veículo Volare, da montadora BYD, ficará um mês em teste na linha Circular-Centro. “É um veículo moderno, sem emissão de gás carbônico, óxido de nitrogênio nem da fuligem dos veículos tradicionais, confortável e que tem a cara de Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca durante a viagem feita ontem para conferir as características do veículo. O trajeto foi da Rodoferroviária de Curitiba ao Jardim Botânico.

“Pedi que a Urbs avalie a possibilidade de implantarmos uma linha com ônibus movidos à energia elétrica. Se tudo for aprovado, vamos encomendar quatro veículos inovadores”, completou o prefeito, que estava acompanhado da primeira-dama, Margarita Sansone.

O ônibus tem uma autonomia maior da bateria, diferentemente de versões anteriores, mais limitadas. A expectativa é de que ele rode 250 quilômetros por dia com uma carga cheia de bateria. A linha Circular-Centro roda cerca de 160 quilômetros por dia. “Esperamos que este modelo confira autonomia suficiente para a linha”, disse o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

O ônibus elétrico circulará das 6h20 às 19h30, no sentido horário da linha Circular-Centro. Além das características ambientais – como emissão zero de poluentes e silêncio do motor – o modelo em teste tem embarque facilitado para idosos, crianças e deficientes.