Curitiba testa piso gerador de energia para sinalizar ciclovias

Da Redação Bem Paraná

O prefeito Rafael Greca visitou no final da tarde de ontem a instalação dos pisos geradores de energia na ciclovia e na ponte sobre o Rio Belém, próximos ao Palácio 29 de Março, no Centro Cívico. O projeto está em fase de testes e usa uma tecnologia da empresa japonesa Soundpower que foi oferecida à Prefeitura de Curitiba sem custo por meio da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica).

O dispositivo faz com que a vibração emitida pelo andar das bicicletas e pedestres gere energia suficiente para iluminar sinais ao longo do trajeto. Eles são usados para alertar sobre a passagem de ciclistas e ajudar quem está a pé. O equipamento também permite a contagem do tráfego das pistas.