Curitiba vira a Geek City neste fim de semana

Da redação

Começa nesta sexta-feira (31) o Geek City, o maior evento de cultura pop do Sul do país, com atrações para todos os públicos, desde as crianças de ontem (e hoje), até os amantes da competição e dos jogos eletrônicos, cinema, quadrinhos e, também, aqueles que procuram fechar bons negócios. Personalidades do entretenimento nacional e internacional estarão no Expo Barigui, com previsão de público na faixa das 25 mil pessoas.

Um dos grandes destaques é a presença de Carlos Villagrán, o Kiko, que escolheu Curitiba como a única cidade brasileira a fazer parte de sua turnê de despedida. No sábado, 1 de setembro, ele realizará um painel sobre as memórias de sua carreira e os grandes momentos de décadas de trabalho como o garoto bochechudo. Além disso, no final de semana, também atenderá aos fãs em duas sessões de meetandgreet.

Os maiores nomes do transporte coletivo do Brasil também estarão no Geek City. Em um painel marcado para domingo, 2 de setembro, o elenco do Choque de Cultura tomará conta do palco principal do evento para falar sobre as melhores vans, as situações complicadas no dia a dia de trabalho e soluções para o trânsito, além da adoração a Vin Diesel e The Rock. CaitoMainier, Leandro Ramos, Daniel Furlan e Raul Chequer também comentarão sobre o fenômeno do humor na internet e os trabalhos como os personagens mais queridos da rede.

E falando em fenômeno, integrantes do grupo de humor Porta dos Fundos também estarão no evento. Em um painel, o diretor Ian SBF e o ator Totoro falarão sobre criação de conteúdo para o YouTube e relembrarão seus melhores quadros, que são compartilhados de forma viral a cada lançamento. Os influenciadores, aliás, terão amplo espaço no evento, com direito a um lounge exclusivo promovido pela Fanta, onde poderão descansar e trocar ideias, e presença garantida em outras áreas do evento.

Completam o rol de grandes atrações os painéis já confirmados com produtoras de cinema como a Fox, que vai falar sobre o novo “O Predador” e terá a apresentação do Jovem Nerd e Azaghal; e a Downtown Filmes, que levará ao palco os responsáveis pela adaptação cinematográfica da HQ brasileira “O Doutrinador”, com direito a trailer, makingof, revelações inéditas e à presença do autor, Luciano Cunha, e do produtor Gabriel Wainer.

Crianças de ontem, hoje e sempre

Uma das atrações mais solicitadas pelos visitantes em 2017 já tem passaporte carimbado para o Geek City. Guilherme Briggs, um dos maiores dubladores de nosso país, estará no evento para um painel no sábado, 1 de setembro, onde comentará sobre o reconhecimento internacional da dublagem brasileira e falará sobre alguns de seus principais personagens. A lista é longa e cheia de nomes de peso. Han Solo, Mickey Mouse, BuzzLightyear, Optimus Prime, Freakazoid, Mewtwo e Superman são apenas alguns exemplos da habilidade vocal de Briggs que, além de falar no palco, também encontrará os fãs para autógrafos e fotos.

Quem é adulto, hoje, deve se lembrar dos áureos tempos da TV Cultura, uma época que marcou a televisão brasileira. É justamente sobre esse assunto que o canal promove o painel “Senta que lá vem a história”, com uma reunião dos atores de clássicos como Castelo Rá-Tim-Bum, X-Tudo, Cocoricó e Rá-Tim-Bum, relembrando momentos antológicos e revelando curiosidades dos bastidores.

Senta que os nomes são de peso. Estarão presentes os atores Eduardo Silva, o Bongô; Rosi Campos, a Bruxa Morgana; além de Flávio de Souza, intérprete do cientista Tíbio, um dos criadores do Castelo Rá-Tim-Bum e roteirista dos programas Mundo da Lua e Rá-Tim-Bum. O painel também contará com a presença de Fernando Gomes, responsável por personagens clássicos como Júlio, do Cocoricó; Xis, do X-Tudo; e Garibaldo, da Vila Sésamo. No Castelo Rá-Tim-Bum, ainda, ele foi o Gato Pintado, o Relógio e o Furabolos, uma das estrelas da Dedolândia.

O gostinho de passado e nostalgia também estará presente no painel sobre os bastidores de Jaspion e Changeman, com Toshihiko Egashira, que trouxe os direitos das séries clássicas para o Brasil, e Danilo Modolo, responsável pelo canal Tokudoc. Enquanto isso, na Galeria dos Artistas by UCI, estarão presentes os astros da ilustração e das HQs, além de uma exposição em homenagem ao quadrinista paranaense Marcelo Di Chiara, com presença em revistas da Marvel e da DC, entre outras.

Games

Competição acirrada para fãs do E-Sports

Os fãs dos e-Sports também têm espaço garantido no evento. Durante os três dias, a Arena Geek City by XLG UOL contará com competições dos principais jogos do momento, além de desafios com o público, que poderão colocar suas habilidades à prova no confronto com influenciadores como Cherrygumms, Rato Borrachudo e Lugin. Curitiba será o palco de uma das etapas sul-americanas da BattleRite Pro League e também de três partidas da CrossFire Elite League, valendo vaga para as finais nacionais entre times consagrados como INTZ e 2Kill. Além disso, vai rolar o Geek City Challenge de Counter-Strike: Global Offensive, com prêmios em dinheiro e as melhores equipes nacionais.

Fora das grandes competições, torneios locais colocarão criadores de conteúdo e visitantes frente a frente em partidas de GWENT, Tekken 7 e World ofWarcraft, com direito a exibição da recente expansão Battle for Azeroth, além de títulos do momento como Fortnite e PlayerUnknown’sBattlegrounds, entre outros.

Além disso, no palco principal, Alessandro Sassaroli, diretor de games do YouTube, dará um workshop especial para os criadores de conteúdo presentes, com dicas para ter um canal de sucesso e respostas às principais dúvidas de quem deseja mandar bem com esse tipo de conteúdo.

A Microsoft leva ao Geek City as principais novidades para o Xbox One, enquanto a Sony chega a Curitiba com o caminhão do projeto PlayStation Na Estrada. Entretanto, quem está de olho no aspecto mais mercadológico do mundo dos games também terá espaço. No Geek City, Alexandre Kikuchi, evangelizador da engineUnity, falará sobre o trabalho de popularização de um dos principais motores gráficos para jogos eletrônicos; enquanto Piter Rodriguez, do Twitter, comentará sobre o poder da rede social no engajamento das plateias virtuais durante os torneios.

Startups

Inovação e talento

O Geek City não será o palco apenas do entretenimento, mas, também, do mundo dos negócios. Em 2018, vai acontecer mais uma vez o Start up LAB, em parceria com a Aldeia Coworking e o Vale do Pinhão. Além do tradicional espaço para exibição de serviços, plataformas e ideias disruptivas, as cinco melhores, na escolha do público, terão a chance de se apresentar para investidores e, quem sabe, sair do evento com um negócio fechado.

“As start ups são negócios extremamente baseados em tecnologia. E quando se fala em inovação, um evento como o Geek City é o centro do que está sendo feito de novo”, afirma Ricardo Dória, fundador da Aldeia Coworking. “Levar as pessoas que estão desenvolvendo negócios faz com que elas tenham acesso a conteúdo que não teriam em outros lugares; em contrapartida, o público pode conferir o que está nascendo por aqui”. Para Bruno Neves, da Seven Entretenimento, que organiza o Geek City, a expectativa é de repetir o sucesso de 2017, quando algumas empresas saíram do evento já aliadas a investidores. “Realmente temos uma preocupação em movimentar e incentivar o nosso ecossistema”, afirma.

SERVIÇO

GEEK CITY

Quando: De 31 de agosto

a 2 de setembro de 2018

Onde: Expo Renault Barigui (Rua Batista Ganz, 430,

Curitiba / PR)

Quanto: R$ 55 para sexta (31/08); R$ 65 para sábado e domingo (01 e 02/09); R$ 150 pelo passaporte para os três dias, que dá direito a credencial colecionável

Site Oficial: www.geekcity.com.br

Redes social:

Facebook /geekcityoficial

Instagram @geekcityoficial

Twitter @geekcityoficial

Realização: Seven Entretenimento