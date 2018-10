Curitiba Vôlei faz amistoso aberto ao público nesta sexta-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Curitiba Vôlei já tem data marcada para o primeiro jogo em Curitiba. Um amistoso, que acontece na sexta-feira, dia 5 de outubro, às 20h entre o Curitiba Vôlei e o Maringá/Unifamma/ Amavolei, na Praça Oswaldo Cruz. O jogo é gratuito para os torcedores e amigos do Voleibol, basta acessar o site oficial do time e fazer a inscrição pelo endereço https://www.sympla.com.br/amistoso-curitiba-volei__370776 e imprimir o convite para levar no dia da partida e trocar pela pulseira de acesso, a partir das 19h.

Uma noite muito especial, afinal será o primeiro encontro do time com a torcida na quadra. A inscrição é muito importante e gratuita, pois ela garante o acesso a uma área reservada e sorteios de brindes exclusivos. Haverá também food truck para quem quiser um programa completo com boa gastronomia e o melhor do Voleibol feminino.

Vale lembrar ainda que as camisetas do Curitiba Vôlei estão à venda no site oficial do time. Durante o amistoso, os torcedores que estiverem uniformizados poderão participar de sorteios de vouchers, brindes de patrocinadores, inclusive ao final do jogo tirar foto com as meninas e comissão técnica.

A primeira fase da Superliga 2018/2019 tem início em novembro deste ano. O Curitiba Vôlei terá 11 jogos em casa, na Universidade Positivo, e outros 11 na casa dos adversários: Dentil Praia Clube (MG), Sesc-RJ, Minas Tênis Clube (MG), Osasco/Audax (SP), Hinode Barueri (SP), Fluminense (RJ), E.C. Pinheiros (SP), Sesi Vôlei Bauru (SP), São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e BRB/Brasília Vôlei (DF) e o Vôlei Balneário Camboriú (SC).

De acordo com a tabela provisória, o primeiro jogo do Curitiba Vôlei deve ser dia 16 de novembro, às 20h30, no Rio de Janeiro, contra o Sesc-RJ, maior vencedor da história do vôlei brasileiro, sob o comando do técnico Bernardinho.

Serviço:

Dia: 05 de outubro

Onde: Praça Oswaldo Cruz

Hora: a partir das 19h para pegar a pulseira de acesso mediante a inscrição via site.

Link: https://www.sympla.com.br/amistoso-curitiba-volei__370776

www.curitibavolei.com

O Curitiba Vôlei surgiu em agosto de 2016 e, desde então é apadrinhado por Giba, considerado um dos maiores jogadores da história do vôlei, e por Gisele Miró, ex-tenista olímpica. Por isso mesmo, o campeão olímpico Giba, mesmo residindo atualmente na Polônia, fez questão de estar presente no lançamento oficial da equipe do Curitiba Vôlei na temporada 2018/2019. “Não poderia ficar de fora neste importante momento da história do vôlei no Paraná pelo qual lutamos tanto para resgatar a paixão do Curitibano. Mais especial ainda por se tratar de um projeto que envolve pessoas e marcas que considero muito”, diz Giba.

Desde o início, o projeto está sob o comando técnico de Clésio Prado e a liderança dentro de quadra da experiente Valeskinha, campeã olímpica em Pequim (2008), com a Seleção Brasileira. Além disso, a equipe de trabalho é composta por pratas da casa. “Uma das nossas preocupações desde o início é valorizar os profissionais paranaenses”, diz Clésio Prado.

Confira quem está no Curitiba Vôlei:

· Viviane de Góes Araújo - Vivi - central

· Valeska Menezes - Valeskinha - central

· Mariana Aquino - Mari Aquino – central (ex-Romênia)

· Elis Bento - Elis Bento – ponteira (ex-França)

· Ana Eliza Caetano de Camargo - Aninha – líbero

· Juliana Paes Filippeli – Ju Paes – líbero (ex- Pinheiros)

· Aline Aparecida Siqueira - Wime – oposta

· Sabrina Machado – Sabrina Machado - oposta (ex-São Caetano)

· Ana Cristina Porto – Ana Cristina – levantadora (ex-Barueri)

· Mariana Galon – Galon - levantadora (ex-Valinhos)

· Priscila Souza – Priscila - ponteira (ex-Brasília)

· Isabela Paquiard – Paquiard - ponteira (ex-Brasília)

· Talia Costa – Talia - oposta (sub23 ex-São Caetano)

· Julieta Lazcano Colodrer – Lazcano – central (seleção Argentina)

Superliga

Depois de 15 anos, a cidade de Curitiba volta a receber os jogos da principal divisão do Campeonato Brasileiro de Voleibol Feminino. O Curitiba Vôlei é, atualmente, o único representante do Paraná na elite do esporte nacional. O campeonato é composto por uma fase classificatória em pontos corridos, turno e returno, quartas-de-final definidas em série melhor-de-três, semifinais em melhor-de-cinco e playoffs, que, agora, serão disputados em série melhor de três jogos - inclusive na final, quando o mando de quadra será dos clubes que estarão na disputa pelo título.

O campeonato é televisionado pela SporTV. A previsão de datas para as três partidas que definirão o campeão da temporada é de 20 e 27 de abril de 2019 e, se preciso, 4 de maio. Modificações poderão ser feitas em função da televisão.