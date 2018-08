Curitibano gosta de museus, mas prefere ir ao cinema e ler um livro

SMCS

O Museu Municipal de Arte (MuMA), o Teatro do Paiol, o Museu de Arte Sacra, o Museu de História Natural do Capão da Imbuia, a Ópera de Arame e a Capela Santa Maria são os espaços culturais da Prefeitura mais citados pelos curitibanos, segundo pesquisa Cultura nas Capitais, da JLeiva Cultura & Esporte. O estudo foi apresentado, nesta quarta-feira (29/8), ao prefeito Rafael Greca e tem como objetivo traçar um panorama dos hábitos culturais na capital. Porém, o que o curitibano mais gosta em se tratando de hábito cultural é ir ao cinema (68%) e ler um livro (67%).

Visitar museus também é um dos destaques apontado pela pesquisa. João Leiva, diretor da JLeiva Cultura & Esporte, salientou que a amostra feita na capital paranaense mostrou que os curitibanos dividem com a capital mineira a primeira colocação no ranking de frequência a museus entre as maiores cidades brasileiras. De acordo com o levantamento, 38% dos entrevistados afirmaram ter visitado um museu da cidade no período de um ano. O Museu Oscar Niemeyer foi o espaço mais citado pelos curitibanos.

“Nossa população tem uma grande oferta cultural do município, com muitos espaços dedicados às artes plásticas e gráficas, música, teatro, cinema e etnias”, salientou o prefeito.

Leiva explicou que a pesquisa entrevistou 602 moradores da capital, de 14 de junho e 27 de julho de 2017, sobre suas práticas culturais ao longo dos 12 meses anteriores. O questionário tinha 55 perguntas e as pessoas foram abordadas pessoalmente em pontos de fluxo. O Datafolha foi responsável pelo trabalho de campo e processamento das informações.

A pesquisa Cultura nas Capitais está sendo apresentada, na quarta-feira (29/8), a partir das 14h, na Capela Santa Maria. Todas as informações também estarão disponíveis para acesso público e gratuito no site: www.culturanascapitais.com.br.

A presidente da Fundação Cultural, Ana Cristina de Castro, e Ricardo Meirelles, da Prima Página, que também participou da elaboração da pesquisa, estavam presentes na reunião com o prefeito.