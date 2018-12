Curitibanos fazem fila para comprar ingressos para show de Paul McCartney e alguns setores começam a esgotar

Redação Bem Paraná

O setor Cadeira Pro-Tork para o show do eterno Beatle, Paul McCartney, no estádio Couto Pereira, em 30 de março, já está esgotado no ponto de venda físico, ou seja, no próprio estádio. Para a venda no site www.ticketsforfun.com.br, restam poucos ingressos do mesmo setor. O aviso no site é de disponibilidade limitada. Para os demais setores, pista, pista prêmio e arquibancada ainda há ingressos. Nesta quinta (6), primeiro dia de venda de ingressos para o público geral, os fãs fizeram fila nas bilheterias do estádio. As vendas no Couto seguem até o dia 9 de dezembro, depois os ingressos passarão a ser vendidos na Livraria Cultura, no Shopping Curitiba.

Na terça (4) e quarta (5), houve venda de ingressos, mas somente para cadastrados no site do cantor e para sócios do Coritiba.

Sobre The Freshen Up Tour

Paul McCartney traz para a América do Sul sua nova The Freshen Up Tour, incluindo shows no Brasil, Chile e Argentina em março de 2019. Lançada em setembro de 2018 no Canadá, a turnê recebeu críticas positivas da imprensa e do público. Em outubro, a turnê fez parte do 17º Austin City Limits, nos Estados Unidos. Em novembro, Paul completou a agenda japonesa da turnê.

O lançamento da turnê coincidiu com Paul McCartney conquistando a posição #1 na Billboard com seu novo álbum, bem como liderando as paradas em muitos países ao redor do mundo.

A última viagem de Paul McCartney à América do Sul foi em 2017, com a One on One Tour. Nesta turnê, o artista recebeu prêmio pela venda de mais de 1,5 milhão de ingressos só no Brasil em todos os tempos, incluindo seu histórico show no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 1990. Nesta apresentação, Paul McCartney estabeleceu o recorde mundial para o maior público em estádio de todos os tempos - 184.000 pessoas!

Em 2019, a Freshen Up Tour levará o Beatle de volta à Argentina pela primeira vez em quase três anos, assim como ao Chile pela primeira vez desde 2014.

A experiência de assistir um show ao vivo de Paul McCartney é tudo o que um amante de música poderia querer de um show de rock: quase três horas dos melhores momentos dos últimos 50 anos da música, dezenas de canções de Paul, dos Wings e, claro, dos Beatles. Como se fossem as trilhas sonoras de nossas vidas. Paul e sua banda já se apresentaram em diversos locais incluindo Américas, Reino Unido, Europa, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Essa agenda inclui shows em locais ícones como; próximo ao Coliseu, em Roma; a Praça Vermelha, em Moscou; o Palácio de Buckingham, em Londres; a Casa Branca, em Washington; um show gratuito no México para mais de 400.000 pessoas; e o último show no Candlestick Park, em São Francisco, onde os Beatles tocaram pela última vez em 1966; uma semana de 2016 no deserto da Califórnia que incluiu dois shows no festival Desert Trip e um show especial para algumas centenas de fãs sortudos no Pappy & Harriet’s Pioneertown Palace; e até mesmo uma apresentação ao vivo no espaço.

Nos últimos 15 anos, Paul McCartney se apresenta com a banda formada por: Paul “Wix” Wickens (teclados), Brian Ray (baixo / guitarra), Rusty Anderson (guitarra) e Abe Laboriel Jr (bateria).

CURITIBA

Data: Sábado, 30 de março de 2019

Horário: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira - R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Capacidade: 42.882

Duração: Aproximadamente 1h40

Ingressos: A partir de R$ 130 (ver tabela completa).

Classificação etária: De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

Abertura da casa: 17h

Acesso para deficientes

Venda de ingressos no site: www.ticketsforfun.com.br

Venda a grupos: [email protected]

INGRESSOS:

SETOR

ARQUIBANCADA

R$ 130,00 (meia entrada)

R$ 260,00 (inteira)

PISTA

R$ 225,00 (meia entrada)

R$ 450,00 (inteira)

CADEIRA

R$ 290,00 (meia entrada)

R$ 580,00 (inteira)

PISTA PREMIUM

R$ 425,00 (meia entrada)

R$ 850,00 (inteira)

- Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

- Parcelamento em até 3x sem juros em todos os cartões.

- Todas as condições acima poderão ser alteradas sem aviso prévio.

- A venda para o público geral estará disponível a partir da 00h01 do dia 06 de dezembro de 2018 pela internet e as 10h na bilheteria oficial e pontos de venda.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

ENTRE OS DIAS 06 E 09 DE DEZEMBRO A BILHETERIA OFICIAL EM CURITIBA SERÁ NO ESTÁDIO COUTO PEREIRA

ENDEREÇO: RUA UBALDINO DO AMARAL, 37 - ALTO DA GLÓRIA, CURITIBA – PR

HORÁRIO: DAS 10H ÀS 18H

A PARTIR DO DIA 10 DE DEZEMBRO:

LIVRARIA CULTURA - Rua Brigadeiro Franco, 2.300 - Centro

De segunda a sábado: das 10h às 22h

Domingo: das 12h às 20h

Feriado: das 14h às 20h

LOCAIS DE VENDA - COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

- Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Entrega em domicílio - taxas de conveniência e de entrega.

FORMAS DE PAGAMENTO VÁLIDAS TICKETS FOR FUN

Internet:

- Cartões de crédito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club.

Bilheteria e Pontos de Venda:

- Dinheiro;

- Cartões de Credito MasterCard, American Express, Elo Crédito, Visa, Diners Club e Hipercard;

- Cartões de débito Visa Electron, MasterCard débito, Elo Débito e Hipercard;

- Vale Cultura.