Curso de Matemática Industrial da UFPR não terá mais três fases no vestibular

Conforme resolução aprovada na última reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), os candidatos interessados em ingressar no curso de Matemática Industrial da Universidade Federal do Paraná não precisarão mais passar pelo Processo Seletivo Estendido (PSE). A partir do vestibular 2018/2019, para se tornar aluno efetivo do curso, basta que o candidato seja aprovado na primeira e na segunda fase do processo.

Nos anos anteriores, os candidatos realizavam o PSE, vestibular diferenciado que exige aprovação em uma terceira fase para ingresso no curso. Pelo novo modelo, os estudantes farão uma prova específica de matemática durante a segunda fase do processo seletivo que será utilizada como fator de classificação.

Assim, o curso de Matemática Industrial terá como formas de ingresso o vestibular (com prova específica na segunda fase) e o SiSU. Para mais informações sobre o curso, acesse o site.